Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve 26 Ağustos altın fiyatları

Küresel ölçekte enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmeler, altına olan talebi canlı tutmaya devam ediyor. Güvenli liman özelliğini koruyan altın, Türkiye’de de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gram altındaki sakin fakat istikrarlı seyir, yatırımcıların güvenini artırırken; çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında dalgalı fakat durağan bir görünüm öne çıkıyor.

YATIRIMCILAR GÖZÜNÜ FAİZ KARARLARINA ÇEVİRDİ

Haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin altının seyrini nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor. Kapalıçarşı piyasasında 26 Ağustos Salı sabahı itibarıyla altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor.

26 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.447,31 TL

Satış: 4.447,80 TL

26 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.244,00 TL

Satış: 7.302,00 TL

26 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR

Alış: 14.488,00 TL

Satış: 14.605,00 TL

26 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 28.888,00 TL

Satış: 29.075,00 TL

26 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.373,20 dolar

Satış: 3.373,77 dolar