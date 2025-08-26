Menü Kapat
26°
Editor
 | İrem Çınar

2026 tatil takvimi çalışanların yüzünü güldürecek! Yıl boyu tatile doyacaksınız: 14 gün izinle 43 gün tatil fırsatı

2026’da uzun tatil planları yapanlar için resmi tatil takvimi netleşti. Resmi tatilleri hafta sonlarıyla birleştiren çalışanlar, sadece 14 gün izin alarak toplamda 43 gün tatil yapabilecek. İşte merak edilen detaylar…

Irem Çınar
26.08.2025
26.08.2025
2026 yılı, planı yapmak isteyenler için altın bir yıl olacak diyebiliriz. Resmî tatiller ile hafta sonlarını doğru şekilde birleştiren çalışanlar, yalnızca 14 gün kullanarak toplamda 43 gün tatil yapabilecek.

2026 tatil takvimi çalışanların yüzünü güldürecek! Yıl boyu tatile doyacaksınız: 14 gün izinle 43 gün tatil fırsatı

2026 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni yılın takvimi incelendiğinde, bayramlar ve özel günlerin hafta sonlarına denk gelmesi sayesinde uzun tatil imkânları doğuyor. İşte 2026’da yıllık izinlerini değerlendirmek isteyenler için fırsat takvimi:

  • Yılbaşı (1-4 Ocak 2026): Perşembe gününe denk gelen yılbaşında sadece 1 gün izin alarak 4 günlük tatil yapmak mümkün.
  • Ramazan Bayramı (14-22 Mart 2026): Hafta sonlarıyla birleşen Ramazan Bayramı’nda 4 gün izinle tam 9 gün tatil yapılabilecek.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23-26 Nisan 2026): Perşembe gününe gelen 23 Nisan’da 1 gün izinle 4 günlük tatil fırsatı var.
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1-4 Mayıs 2026): Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs’ta 1 gün izin kullanarak 4 gün tatil mümkün.
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16-19 Mayıs 2026): Salı gününe denk geliyor Pazartesi alınan 1 gün izinle hafta sonunu birleştirip 4 gün tatil yapılabilmem mümkün.
  • Kurban Bayramı (23-30 Mayıs 2026): Cumartesi başlayan bayramda 2 gün izinle toplam 8 gün tatil imkânı var.
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü (10-15 Temmuz 2026): Cuma başlayan tatili 3 gün izinle 6 güne çıkarmak mümkün.
  • Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim-1 Kasım 2026): Perşembe gününe gelen 29 Ekim’de 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek.
2026 tatil takvimi çalışanların yüzünü güldürecek! Yıl boyu tatile doyacaksınız: 14 gün izinle 43 gün tatil fırsatı

Tüm bu birleşimler göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılında çalışanlar yalnızca 14 gün izin harcayarak 43 gün tatil yapma şansı yakalayacak. Uzun tatilleri değerlendirmek isteyenler şimdiden yıllık izin planlamalarını yapmaya başladı.

2026 tatil takvimi çalışanların yüzünü güldürecek! Yıl boyu tatile doyacaksınız: 14 gün izinle 43 gün tatil fırsatı
