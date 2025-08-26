Temu’dan ticaret ateşkesi sonrası ilk hamle: ABD’ye gönderimler tekrar başladı

Ucuz alışverişin yeni adresi olan e-ticaret platformuTemu, Washington ile Pekin arasında sağlanan geçici ticaret ateşkesi sonrasında Çin’den ABD’ye doğrudan sevkiyatlarını yeniden başlattı.

SEVKİYATLAR TEKRAR DEVREDE

Şirket, Mayıs ayında durdurduğu tam kapsamlı lojistik hizmetini Temmuz itibarıyla yeniden hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde Temu, Çinli tedarikçiler adına gümrük ve nakliye süreçlerini üstlenerek düşük maliyetli iş modelini sürdürebiliyor.

ABD’DE REKLAM ATAĞI

Şangay merkezli PDD Holdings’in çatısı altında faaliyet gösteren Temu, ABD pazarındaki reklam bütçesini de artırmaya başladı. Smarter Ecommerce verilerine göre şirketin pazarlama harcamaları, yılın ilk çeyreğindeki seviyelere yaklaşmış durumda.

TRUMP TARİFELERİNİN ETKİSİ

Temu, Donald Trump’ın Nisan ayında aldığı karar nedeniyle ciddi kayıp yaşamıştı. 800 doların altındaki Çin mallarını da kapsayan de minimis muafiyetinin kaldırılmasıyla, bu ürünlere yüzde 100’ü aşan gümrük vergileri uygulanmaya başlanmıştı. Şirket bu süreçte geçici olarak ABD’li tedarikçilerden ürün teminine yönelmişti.

Ancak Mayıs ayındaki görüşmelerin ardından Washington yönetimi, Çin’den gelen mallara uygulanan vergileri geçici olarak düşürdü. Gümrük vergisi yüzde 30’a, küçük paketlerde ise yüzde 54’e çekildi. Bu erteleme son olarak 90 gün daha uzatıldı.

29 AĞUSTOS KRİTİK TARİH

Buna karşın 29 Ağustos itibarıyla muafiyetin tamamen sona ermesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum düşük maliyetli ithalatın fiyatlarını yukarı çekecek. Delaware Üniversitesi’nden Prof. Sheng Lu, “Artık sıradan markalar bile fiyat artışı yapmak zorunda kalacak” diyerek, alınan kararların Temu ve Shein gibi ucuz alışveriş platformlarının üzerindeki fiyat baskısını bir nebze azaltabileceğini belirtti.