Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Temu’dan ticaret ateşkesi sonrası ilk hamle: ABD’ye gönderimler tekrar başladı

Ucuz alışveriş fırsatı sunan Temu, Washington ile Pekin arasındaki geçici ticaret ateşkesiyle birlikte Çin’den ABD’ye doğrudan sevkiyatlarına tekrar başladı. Trump yönetiminin uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle askıya alınan hizmet, Temmuz itibarıyla yeniden faaliyete geçti. Şirket, Çinli tedarikçiler adına lojistik ve gümrük süreçlerini üstlenirken, ABD pazarındaki reklam yatırımlarını da artırdı. Ancak 29 Ağustos’tan sonra tüm ülkeler için geçerli olacak muafiyetin sona ermesi, düşük maliyetli ithalat ürünlerinde yeni bir fiyat baskısı doğuracak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Temu’dan ticaret ateşkesi sonrası ilk hamle: ABD’ye gönderimler tekrar başladı
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 10:02

Ucuz alışverişin yeni adresi olan platformu, Washington ile Pekin arasında sağlanan geçici ticaret ateşkesi sonrasında Çin’den ABD’ye doğrudan sevkiyatlarını yeniden başlattı.

SEVKİYATLAR TEKRAR DEVREDE

Şirket, Mayıs ayında durdurduğu tam kapsamlı lojistik hizmetini Temmuz itibarıyla yeniden hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde Temu, Çinli tedarikçiler adına gümrük ve nakliye süreçlerini üstlenerek düşük maliyetli iş modelini sürdürebiliyor.

Temu’dan ticaret ateşkesi sonrası ilk hamle: ABD’ye gönderimler tekrar başladı

ABD’DE REKLAM ATAĞI

Şangay merkezli PDD Holdings’in çatısı altında faaliyet gösteren Temu, ABD pazarındaki reklam bütçesini de artırmaya başladı. Smarter Ecommerce verilerine göre şirketin pazarlama harcamaları, yılın ilk çeyreğindeki seviyelere yaklaşmış durumda.

TRUMP TARİFELERİNİN ETKİSİ

Temu, ’ın Nisan ayında aldığı karar nedeniyle ciddi kayıp yaşamıştı. 800 doların altındaki Çin mallarını da kapsayan de minimis muafiyetinin kaldırılmasıyla, bu ürünlere yüzde 100’ü aşan gümrük vergileri uygulanmaya başlanmıştı. Şirket bu süreçte geçici olarak ABD’li tedarikçilerden ürün teminine yönelmişti.

Ancak Mayıs ayındaki görüşmelerin ardından Washington yönetimi, Çin’den gelen mallara uygulanan vergileri geçici olarak düşürdü. yüzde 30’a, küçük paketlerde ise yüzde 54’e çekildi. Bu erteleme son olarak 90 gün daha uzatıldı.

Temu’dan ticaret ateşkesi sonrası ilk hamle: ABD’ye gönderimler tekrar başladı

29 AĞUSTOS KRİTİK TARİH

Buna karşın 29 Ağustos itibarıyla muafiyetin tamamen sona ermesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum düşük maliyetli ithalatın fiyatlarını yukarı çekecek. Delaware Üniversitesi’nden Prof. Sheng Lu, “Artık sıradan markalar bile fiyat artışı yapmak zorunda kalacak” diyerek, alınan kararların Temu ve Shein gibi ucuz alışveriş platformlarının üzerindeki fiyat baskısını bir nebze azaltabileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SGK’dan flaş karar! 80 bin emekliye çifte kazanç kapısı açıldı: Ek ödeme yapılacak
Benzine dev zam geliyor! Depolarınızı doldurun! İşte güncel akaryakıt fiyatları
ETİKETLER
#donald trump
#e-ticaret
#gümrük vergisi
#ithalat
#Temu
#Temu
#Çin-abd Ticaret
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.