2026 resmi tatil günleri takvimi: Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Yıllık izin kullanarak yıl içerisinde 43 gün tatil yapabileceğinizi biliyor muydunuz? 2026 resmi günler takvimine göre hangi günlerin resmi tatile denk geldiği belli oldu. Çalışanlar izin kullanarak senede neredeyse 43 gün tatil yapabilecek.
1 Ocak Perşembe – Yılbaşı
19 Mart Perşembe – Ramazan Bayramı Arife
20 Mart Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Cuma – Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs Salı – Kurban Bayramı Arife
27 Mayıs Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün
30 Ağustos Pazar – Zafer Bayramı
28 Ekim Çarşamba (yarım gün) – Cumhuriyet Bayramı Arife
29 Ekim Perşembe – Cumhuriyet Bayramı
2026 resmi tatil günleri takvimi netleşti. Takvime göre yıllık izin kullanarak yılda neredeyse 40 gün tatil yapabilirsiniz. Çalışanların heyecanlandığı resmi günler takvimine göre tatil olan tarihler ve günler şöyle:
1 Ocak Perşembe – Yılbaşı, 19 Mart Perşembe – Ramazan Bayramı Arife, 20 Mart Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün, 21 Mart Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün, 22 Mart Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün, 23 Nisan Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Cuma – Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 26 Mayıs Salı – Kurban Bayramı Arife, 27 Mayıs Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün, 28 Mayıs Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün, 29 Mayıs Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün, 30 Mayıs Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün, 30 Ağustos Pazar – Zafer Bayramı, 28 Ekim Çarşamba (yarım gün) – Cumhuriyet Bayramı Arife, 29 Ekim Perşembe – Cumhuriyet Bayramı.