2026 resmi tatil günleri takvimi: Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Yıllık izin kullanarak yıl içerisinde 43 gün tatil yapabileceğinizi biliyor muydunuz? 2026 resmi günler takvimine göre hangi günlerin resmi tatile denk geldiği belli oldu. Çalışanlar izin kullanarak senede neredeyse 43 gün tatil yapabilecek.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

1 Ocak Perşembe – Yılbaşı

19 Mart Perşembe – Ramazan Bayramı Arife

20 Mart Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Cuma – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Salı – Kurban Bayramı Arife

27 Mayıs Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün

30 Ağustos Pazar – Zafer Bayramı

28 Ekim Çarşamba (yarım gün) – Cumhuriyet Bayramı Arife

29 Ekim Perşembe – Cumhuriyet Bayramı

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ HANGİ GÜN?

2026 resmi tatil günleri takvimi netleşti. Takvime göre yıllık izin kullanarak yılda neredeyse 40 gün tatil yapabilirsiniz. Çalışanların heyecanlandığı resmi günler takvimine göre tatil olan tarihler ve günler şöyle:

1 Ocak Perşembe – Yılbaşı, 19 Mart Perşembe – Ramazan Bayramı Arife, 20 Mart Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün, 21 Mart Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün, 22 Mart Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün, 23 Nisan Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Cuma – Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 26 Mayıs Salı – Kurban Bayramı Arife, 27 Mayıs Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün, 28 Mayıs Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün, 29 Mayıs Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün, 30 Mayıs Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün, 30 Ağustos Pazar – Zafer Bayramı, 28 Ekim Çarşamba (yarım gün) – Cumhuriyet Bayramı Arife, 29 Ekim Perşembe – Cumhuriyet Bayramı.