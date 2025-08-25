Menü Kapat
30 Ağustos metrolar ücretsiz mi olacak? Ücretsiz olan toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de

30 Ağustos Zafer Bayramı için bekleyiş devam ederken ücretsiz olan toplu taşıma araçları da belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 30 Ağustos'ta metroların ücretsiz olup olmadığı netleşti. Resmi tatil olması nedeniyle milyonlarca kişi anma törenleri, etkinlikler ve konserlere katılım sağlayabilecek.

30 Ağustos metrolar ücretsiz mi olacak? Ücretsiz olan toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de
Ülkemizde coşku ile kutlanacak olan için geri sayım başladı. Türkiye'nin dört bir yanında etkinliklerin düzenleneceği Zafer Bayramı'nda metrolar ücretsiz mi merak edenler dikkat!

30 AĞUSTOS METROLAR ÜCRETSİZ Mİ, HANGİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda , , , Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak. Vatandaşlar bu hatlardan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanna karara göre 30 Ağustos günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

30 Ağustos metrolar ücretsiz mi olacak? Ücretsiz olan toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BEDAVA MI?

30 Ağustos günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olurken İETT ve Marmaray hatlarında ücretsiz olma durumu henüz belirlenmedi. Kısa süre içerisinde diğer toplu taşıma araçlarının ücretsiz olma durumu belli olacak.

