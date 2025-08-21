Menü Kapat
30°
Gündem
Sakarya'ya metrobüs geliyor! 1 saatlik yolculuk 30 dakikaya düşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden dev bir adım geldi. Yetkililer, Yenikent bölgesinin yeni ulaşım sistemine dair merak edilen tüm detayları maddeler halinde kamuoyuyla paylaştı. 122 hat kaldırılıp yerine metrobüs getirilecek. 45 ila 60 dakika süren yolculuklar, yeni düzenleme ile 25-30 dakikaya kadar düşmüş olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Yenikent bölgesinin yeni sistemine dair merak edilen tüm detayları maddeler halinde kamuoyuyla paylaştı. Mevcut durumda Yenikent ile şehir merkezi arasında 45 ila 60 dakika süren yolculuklar, yeni düzenleme ile 25-30 dakikaya düşecek. Günlük 2 bin sefer düzenleyen 122 aracın trafikte oluşturduğu yoğunluğun ortadan kalkacağı, kapasite artırımıyla da yolcu yoğunluğunun sona ereceği belirtildi.

1 SAATLİK YOL 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent bölgesinin toplu ulaşım sisteminde yapılacak düzenlemelere ilişkin tüm detayları açıkladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, minibüs, belediye otobüsü ve özel halk otobüslerinden oluşan 122 aracın mevcut hatlarının revize edilerek Hattı Ana Omurga Sistemi’ne entegre edildiği bildirildi. Yeni uygulamanın yürürlüğe gireceği tarihin ise kısa süre içinde kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi. Yeni sistem çerçevesinde Karaman, Evrenköy, Camili, Korucuk ve Aşırlar mahallelerinde iç hatlar oluşturuldu. Bu bölgelerden şehir merkezine kadar uzanan güzergahlar iptal edilerek ulaşım, mahalle içi yolcu taşımacılığına dönüştürüldü. Açıklamaya göre, mevcut durumda Yenikent ile şehir merkezi arasında 45 ila 60 dakika süren yolculuklar, yeni düzenleme ile 25-30 dakikaya düşecek. Ayrıca, günlük 2 bin sefer düzenleyen 122 aracın trafikte oluşturduğu yoğunluğun ortadan kalkacağı, kapasite artırımıyla da yolcu yoğunluğunun sona ereceği belirtildi.

Yeni sistemde "M1" ve "M2" kodlu iki farklı metrobüs hattı oluşturuldu. M1 hattı Adapazarı Gar Meydanı ile Korucuk Ulubey İstasyonu arasında çalışacak. Bu hat üzerinde Korucuk, Camili 2, Valilik, Karaman, Hasır Sokak, Şeker Mahallesi Millet Bahçesi ve Orta Garaj durakları bulunacak. M2 hattı ise Kampüs Yerleşkesi ile Korucuk Ulubey İstasyonu arasında hizmet verecek. Yazlık Kavşağı’ndan itibaren Metrobüs Yolu’ndan çıkarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 2. Cadde, Medeniyet Bulvarı ve Üniversite Caddesi güzergahını takip edecek. Halihazırda Camili’ye kadar hizmet veren metrobüs hattı da yeni sistemle birlikte Korucuk Ulubey İstasyonu’na kadar uzatılacak.

122 HAT KALDIRILIP YERİNE METROBÜS GETİRİLİYOR

Düzenleme çerçevesinde Yenikent bölgesine ulaşım sağlayan yeşil belediye otobüslerinden 21K, 21D, 21C, 22K, 22D, 22C, 23, 24K, 24, 24İ, 25 ve Aşırlar-Orta Garaj hatlarının iptal edileceği duyuruldu. Karaman, Camili ve Korucuk minibüs hatları ile Aşırlar ve Evrenköy-Karapınar özel halk otobüsleri revize edilerek mahalle içi besleme hatları olarak yeniden düzenlendi. Açıklamada, "Revize edilen minibüslerin içerisine Aşırlar Özel Halk Otobüsü, Korucuk Minibüs Kolu’na dahil olarak hizmet verecek. Revize edilen Evrenköy-Karapınar Hattı şehir merkezine çalışmayacak, mahalle içi besleme hattı olarak en yakın Metrobüs Hattı’na yolcu taşıyacak. Karaman-Camili-Korucuk Mahallelerinde çalışan mavi minibüs iç hat güzergâhında herhangi bir değişiklikle gidilmemiştir. Unkapanı bölgesinden hareket eden ve Yenikent bölgesine hizmet sunan Karaman Minibüsleri yeni düzenleme ile birlikte Unkapanı - Yazlık kavşağı arasında hizmetlerine devam edecekler. Bu düzenleme ile birlikte güzergah üzerinde bulunan vatandaşların metrobüs bağlantıları sağlanmış olacak. Ayrıca yine Unkapanı bölgesinden Dağdibi istikametine hizmeti sunan minibüslerde mevcut hizmetlerine aynı şekilde devam edecekler. İptal olan veya revize edilen hatların yolcuları, yeni oluşturulan "Mahalle İçi Besleme Hatları" ile Metrobüs Hattı’na taşınacak. Şehir merkezinden ve Kampüs Bölgesi’nden Yenikent’e ulaşmak isteyen yolcular "M1 ve M2 - İki Farklı Metrobüs Hattı" ile ‘Mahalle İçi Besleme Hattı’ noktasına kolay, trafiksiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılacak" denildi.

Yeni ulaşım sisteminde ücret tarifesi de belirlendi. M1 ve M2 metrobüs hatlarında sivil yolculardan 10 TL, öğrencilerden 5 TL alınacak. İç hatlarda ise Karaman, Camili ve Korucuk güzergahlarında sivil yolcular 15 TL, öğrenciler 13 TL; Aşırlar hattında ise siviller 23 TL, öğrenciler 17 TL ödeyecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent bölgesinde başlatılacak yeni ulaşım sisteminin vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını vurgularken, uygulamanın başlayacağı tarihin en kısa sürede kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

