ATM’deki sarı tuşun sırrı ortaya çıktı: Kimse fark etmemiş: Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

Hemen herkesin kullandığı ATM’lerde dikkat çeken sarı tuş, kullanıcıların kafasında soru işareti oluşturdu. Pek çok banka müşterisi bu tuşun ne işe yaradığını bilmezken, uzmanların paylaştığı bilgiler ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

SIRADAN BİR TUŞ DEĞİL, GÜVENLİK MEKANİZMASI

Uzmanlara göre sarı tuş, yalnızca dekoratif ya da alternatif bir işlev için değil, güvenlik amacıyla yerleştirildi. Olağan dışı bir durumda, örneğin zorla işlem yaptırılmak istendiğinde veya tehdit algılandığında bu tuş devreye girebiliyor.

GÜVENLİK BİRİMLERİNE SESSİZ UYARI

İddialara göre sarı tuşa basıldığında, ATM sistemi güvenlik birimlerine sinyal gönderebiliyor. Ayrıca cihazın çevresinde bulunan kameraların kayıtları işaretlenerek, olası bir inceleme sırasında olayın daha hızlı çözülmesine katkı sağlanıyor.

ATM ekranının yanında yer alan bu tuş, çoğu kişi tarafından sıradan bir tuş gibi görülse de aslında sessiz bir koruma mekanizması sunuyor. Bu yönüyle sarı tuş, kullanıcıların farkında olmadan güvenliğini artıran gizli bir güvenlik desteği olarak öne çıkıyor.