Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

ATM’deki sarı tuşun sırrı ortaya çıktı: Kimse fark etmemiş: Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

ATM’lerde bulunan sarı tuşun ne işe yaradığı yıllar sonra ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu tuş, zannedilenden çok daha kritik bir güvenlik özelliğini taşıyor. İşte sarı tuşun gerçek işlevi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:35

Hemen herkesin kullandığı ’lerde dikkat çeken sarı tuş, kullanıcıların kafasında soru işareti oluşturdu. Pek çok müşterisi bu tuşun ne işe yaradığını bilmezken, uzmanların paylaştığı bilgiler ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

ATM’deki sarı tuşun sırrı ortaya çıktı: Kimse fark etmemiş: Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

SIRADAN BİR TUŞ DEĞİL, GÜVENLİK MEKANİZMASI

Uzmanlara göre sarı tuş, yalnızca dekoratif ya da alternatif bir işlev için değil, güvenlik amacıyla yerleştirildi. Olağan dışı bir durumda, örneğin zorla işlem yaptırılmak istendiğinde veya tehdit algılandığında bu tuş devreye girebiliyor.

ATM’deki sarı tuşun sırrı ortaya çıktı: Kimse fark etmemiş: Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

GÜVENLİK BİRİMLERİNE SESSİZ UYARI

İddialara göre sarı tuşa basıldığında, ATM sistemi güvenlik birimlerine sinyal gönderebiliyor. Ayrıca cihazın çevresinde bulunan kameraların kayıtları işaretlenerek, olası bir inceleme sırasında olayın daha hızlı çözülmesine katkı sağlanıyor.

ATM ekranının yanında yer alan bu tuş, çoğu kişi tarafından sıradan bir tuş gibi görülse de aslında sessiz bir koruma mekanizması sunuyor. Bu yönüyle sarı tuş, kullanıcıların farkında olmadan güvenliğini artıran gizli bir güvenlik desteği olarak öne çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnternetten gümrüksüz alışveriş kalkıyor mu? Bakanlıktan iddialara net cevap
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zam Resmi Gazete'de: İşte yeni zamlı maaşlar!
ETİKETLER
#atm
#banka
#sarı tuş
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.