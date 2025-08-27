İnternetten gümrüksüz alışveriş kalkıyor mu? Bakanlıktan iddialara net cevap

Son günlerde, internet üzerinden yurtdışından yapılan alışverişlerde gümrüksüz muafiyetin tamamen kaldırılacağına dair iddialar gündeme geldi. Avrupa Birliği’nin, 150 euroluk muafiyet sınırını 2028 yılına kadar sıfırlamayı tartışmaya açması sonrası gözler Türkiye’ye çevrilmişti. Bu kapsamda, Türkiye’de de halihazırda 30 euro olan limitin tamamen kaldırılacağı öne sürüldü.

BAKANLIK: ÇALIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL

CNBC-e’nin edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı kaynakları bu iddiaları yalanladı. Kaynaklar, “Limitlerin düşürülmesi ya da tamamen kaldırılmasına ilişkin herhangi bir çalışma bulunmuyor. Bu yönde atılmış bir adım da yok” açıklamasını yaptı.

30 EUROYA ÇEKİLEN SINIR 27 EUROYA DÜŞMÜŞTÜ

6 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren düzenleme ile yurtdışından bireysel siparişlerdeki gümrüksüz alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Yılın son ayında yapılan ek kararlarla, kargo bedelleri de hesaba katılarak fiili sınır 27 euroya düşürüldü. Ayrıca her sipariş için 3 euroluk sabit kargo ücreti getirildi.

VERGİ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’ye hızlı kargo veya posta yoluyla getirilen ve ticari amaç taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinden gönderiliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor. Buna ek olarak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında belirli ürünlerden yüzde 20 oranında maktu vergi alınmaya devam ediliyor.