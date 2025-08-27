Menü Kapat
Ekonomi
İnternetten gümrüksüz alışveriş kalkıyor mu? Bakanlıktan iddialara net cevap

Ticaret Bakanlığı kaynakları, yurtdışından internet aracılığıyla yapılan gümrüksüz alışveriş limitinin tamamen kaldırılacağı iddialarına cevap verdi.

Son günlerde, internet üzerinden yurtdışından yapılan alışverişlerde gümrüksüz muafiyetin tamamen kaldırılacağına dair iddialar gündeme geldi. Avrupa Birliği’nin, 150 euroluk muafiyet sınırını 2028 yılına kadar sıfırlamayı tartışmaya açması sonrası gözler Türkiye’ye çevrilmişti. Bu kapsamda, Türkiye’de de halihazırda 30 euro olan limitin tamamen kaldırılacağı öne sürüldü.

İnternetten gümrüksüz alışveriş kalkıyor mu? Bakanlıktan iddialara net cevap

BAKANLIK: ÇALIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL

CNBC-e’nin edindiği bilgiye göre, kaynakları bu iddiaları yalanladı. Kaynaklar, “Limitlerin düşürülmesi ya da tamamen kaldırılmasına ilişkin herhangi bir çalışma bulunmuyor. Bu yönde atılmış bir adım da yok” açıklamasını yaptı.

30 EUROYA ÇEKİLEN SINIR 27 EUROYA DÜŞMÜŞTÜ

6 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren düzenleme ile yurtdışından bireysel siparişlerdeki limiti 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Yılın son ayında yapılan ek kararlarla, kargo bedelleri de hesaba katılarak fiili sınır 27 euroya düşürüldü. Ayrıca her sipariş için 3 euroluk sabit kargo ücreti getirildi.

İnternetten gümrüksüz alışveriş kalkıyor mu? Bakanlıktan iddialara net cevap

VERGİ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’ye hızlı kargo veya posta yoluyla getirilen ve ticari amaç taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinden gönderiliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor. Buna ek olarak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında belirli ürünlerden yüzde 20 oranında maktu vergi alınmaya devam ediliyor.

