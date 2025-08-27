Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kiralık ev arayanlara kritik uyarı! Kapora dolandırıcılarına dikkat: Binlerce liranız gidebilir

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler hızla ev ve yurt arayışına girdi. İstanbul’da kiralık daire fiyatları artış gösterirken, Avrupa Yakası’nda 1+1 daireler 25 ile 55 bin lira arasında, Anadolu Yakası’nda ise 15 ile 30 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Uzmanlar, artan talep nedeniyle öğrencilerin sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılıklarına karşı daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 09:48

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala ’da kiralık daire piyasası yeniden hareketlendi. Öğrencilerin yoğun talebi, özellikle bazı ilçelerde fiyatların hızla yükselmesine yol açtı. Avrupa Yakası’nda 1+1 daireler 25 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar çıkarken, Anadolu Yakası’nda aynı tip evler 15 ila 30 bin lira arasında değişiyor.

Kiralık ev arayanlara kritik uyarı! Kapora dolandırıcılarına dikkat: Binlerce liranız gidebilir

İL İL ORTALAMA KİRA FİYATLARI

Kentteki fiyatları illere göre büyük farklılık gösteriyor. İşte öne çıkan bölgelerde güncel ortalamalar:

Beylikdüzü: 20-25 bin TL

Esenyurt: 15-20 bin TL

Kadıköy: 30-45 bin TL

Beşiktaş (2+1): 35-45 bin TL

Kiralık ev arayanlara kritik uyarı! Kapora dolandırıcılarına dikkat: Binlerce liranız gidebilir

Şişli: 40-50 bin TL

Maslak-Sarıyer: 60-70 bin TL

Acıbadem: 40-50 bin TL

Fatih: 18-30 bin TL

Bayrampaşa: 15-25 bin TL

Kiralık ev arayanlara kritik uyarı! Kapora dolandırıcılarına dikkat: Binlerce liranız gidebilir

UZMANLARDAN “KAPORA” UYARISI

danışmanları, ev arayışına giren öğrencilerin özellikle internet ve sosyal medyadaki ilanlara karşı dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapıyor. Sahte fotoğraflarla hazırlanan ilanların sayısının arttığına dikkat çeken uzmanlar, “Evi görmeden kesinlikle kapora göndermeyin” çağrısında bulundu. Dolandırıcılık girişimlerinin son dönemde arttığını belirten sektör temsilcileri, evin mutlaka yerinde incelenmesi gerektiğini söylüyor.

Bu yıl devreye giren e-Devlet doğrulama sistemi sayesinde sahte ilanların büyük ölçüde azaldığını da hatırlatan uzman isimler, “Geçmişteki manipülasyonlar artık kolay kolay mümkün değil. İstanbul’da her bütçeye uygun seçenek mevcut, öğrenciler telaş yapmadan araştırmalarını sürdürmeli” ifadelerini kullandılar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zam Resmi Gazete'de
Memur zammı netleşti: Öğretmen, polis, doktor ve hemşirelerin maaşı ne olacak? İşte yeni rakamlar
ETİKETLER
#istanbul
#öğrenci
#kira
#gayrimenkul
#gayrimenkul
#üniversite
#kiralık ev
#kapora
#Ev Arama
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.