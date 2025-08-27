Kiralık ev arayanlara kritik uyarı! Kapora dolandırıcılarına dikkat: Binlerce liranız gidebilir

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala İstanbul’da kiralık daire piyasası yeniden hareketlendi. Öğrencilerin yoğun talebi, özellikle bazı ilçelerde fiyatların hızla yükselmesine yol açtı. Avrupa Yakası’nda 1+1 daireler 25 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar çıkarken, Anadolu Yakası’nda aynı tip evler 15 ila 30 bin lira arasında değişiyor.

İL İL ORTALAMA KİRA FİYATLARI

Kentteki kira fiyatları illere göre büyük farklılık gösteriyor. İşte öne çıkan bölgelerde güncel ortalamalar:

Beylikdüzü: 20-25 bin TL

Esenyurt: 15-20 bin TL

Kadıköy: 30-45 bin TL

Beşiktaş (2+1): 35-45 bin TL

Şişli: 40-50 bin TL

Maslak-Sarıyer: 60-70 bin TL

Acıbadem: 40-50 bin TL

Fatih: 18-30 bin TL

Bayrampaşa: 15-25 bin TL

UZMANLARDAN “KAPORA” UYARISI

Gayrimenkul danışmanları, ev arayışına giren öğrencilerin özellikle internet ve sosyal medyadaki ilanlara karşı dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapıyor. Sahte fotoğraflarla hazırlanan ilanların sayısının arttığına dikkat çeken uzmanlar, “Evi görmeden kesinlikle kapora göndermeyin” çağrısında bulundu. Dolandırıcılık girişimlerinin son dönemde arttığını belirten sektör temsilcileri, evin mutlaka yerinde incelenmesi gerektiğini söylüyor.

Bu yıl devreye giren e-Devlet doğrulama sistemi sayesinde sahte ilanların büyük ölçüde azaldığını da hatırlatan uzman isimler, “Geçmişteki manipülasyonlar artık kolay kolay mümkün değil. İstanbul’da her bütçeye uygun seçenek mevcut, öğrenciler telaş yapmadan araştırmalarını sürdürmeli” ifadelerini kullandılar.