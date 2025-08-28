Otomotiv devi BYD Avrupa’da Tesla’yı solladı: Satışlar üç katına çıktı

Avrupa otomobil pazarında Çinli üreticilerin yükselişi hız kesmeden sürüyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) temmuz ayı verilerine göre, Çinli BYD’nin AB’deki yeni araç kayıtları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 300’den fazla artarak 9 bin 698’e çıktı. İngiltere, Norveç, İsviçre gibi AB dışı ülkeler de eklendiğinde şirketin toplam satışları 13 bin 503 adede çıktı.

Aynı dönemde Tesla, Avrupa’da ciddi bir gerileme yaşadı. Satışları yüzde 42 düşen ABD’li üretici, yalnızca 6 bin 600 araç teslim edebildi. Aralık 2023’ten bu yana Tesla’nın Avrupa’daki satış grafiği sürekli aşağı yönlü ilerliyor.

ÇİNLİ MARKALAR PAZAR PAYINI GENİŞLETİYOR

BYD’nin nisan ayında Tesla’yı ilk kez Avrupa’da geride bırakmasının ardından, SAIC Motor gibi diğer Çinli üreticiler de hızla pazarda alan kazanmaya başladı. Daha uygun fiyatlı, çeşitli ve erişilebilir elektrikli araç modelleri sunmaları, Çinli markaların Avrupalı tüketiciler nezdinde cazibesini artırıyor.

TESLA’DA ZORLU DÖNEM

Tesla cephesinde ise tablo daha karmaşık. Elon Musk’ın siyasi açıklamaları yatırımcı güvenini zedelerken, şirket ikinci çeyrekte yüzde 16 oranında net kâr kaybı açıkladı. Tesla, Model Y, S ve X’in yenilenmiş versiyonlarıyla birlikte, daha düşük maliyetli Cybertruck modelinden güç bularak yeniden ivme kazanmayı hedefliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI GENEL OLARAK YÜKSELİŞTE

Tesla’nın kaybına rağmen Avrupa genelinde elektrikli araç pazarı büyümeye devam ediyor. Temmuz ayında bataryalı elektrikli otomobil satışları yüzde 39 artarken, toplam binek otomobil kayıtları da yüzde 7,4 yükselişle 914 bin 680 adede ulaştı.