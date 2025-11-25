Bu tahmin piyasaları sarstı: Petrol 30 dolar olabilir

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD’li finans kuruluşu JPMorgan, küresel petrol piyasasına ilişkin yayımladığı son raporda dikkat çekici öngörüler paylaştı. Banka, petrol arzının önümüzdeki yıllarda talebi üç kat hızla aşacağını belirterek fiyatlarda ciddi bir baskı oluşacağına dikkat çekti.
JPMorgan’a göre Brent petrol, 2026 ve 2027 yıllarında ortalama 57–58 dolar seviyelerinde seyredecek. Ancak iş burada bitmiyor. Eğer üretici ülkeler beklenen ölçüde üretim kesintisi yapmazsa, fiyatların 30 dolar bandına kadar gerilemesi mümkün görülüyor. Doğrusu, bu tahmin piyasada soğuk duş etkisi yaratmış durumda.
Raporda, 2026 Haziran ayından itibaren küresel petrol dengesinin korunması için günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kesintisine ihtiyaç duyulacağı vurgulanıyor. Banka, arzın 2025 ve 2026’da talebin üç katı hızla büyümesinin fiyatları aşağıya çektiğini, 2027’de ise bu artış yavaşlasa bile fazla arzın baskısının süreceğini ifade ediyor.
WTI cephesinde de tablo benzer. JPMorgan, ABD göstergesi WTI’in 2026 ve 2027’de ortalama 53–54 dolar seviyelerinde işlem göreceğini öngörüyor.
Arz tarafındaki yoğun baskıya rağmen talep tamamen durgun değil. JPMorgan’ın projeksiyonunda, küresel petrol tüketimi 2025’te günlük 900 bin varil artarak 105,5 milyon varile ulaşacak. Benzer artış 2026 için de beklenirken, 2027’de talep artışının günlük 1,2 milyon varile çıkacağı tahmin ediliyor. Yani tüketim büyümeye devam etse bile arzın gerisinde kalıyor.
Sadece JPMorgan değil, başka büyük yatırım bankaları da petrol fiyatlarına ilişkin temkinli. Goldman Sachs, WTI’in 2026’da ortalama 53 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.
Bankanın emtia araştırmaları eş başkanı Daan Struyven, piyasada gelecek yıl günlük ortalama 2 milyon varillik arz fazlası oluşacağını belirterek bunun fiyatları aşağı çekeceğini söylüyor. Struyven’e göre 2026, “mevcut büyük arz dalgasının son yılı” olacak.