Bu tahmin piyasaları sarstı: Petrol 30 dolar olabilir

TALEP TARAFINDA İSE BÜYÜME VAR

Arz tarafındaki yoğun baskıya rağmen talep tamamen durgun değil. JPMorgan’ın projeksiyonunda, küresel petrol tüketimi 2025’te günlük 900 bin varil artarak 105,5 milyon varile ulaşacak. Benzer artış 2026 için de beklenirken, 2027’de talep artışının günlük 1,2 milyon varile çıkacağı tahmin ediliyor. Yani tüketim büyümeye devam etse bile arzın gerisinde kalıyor.