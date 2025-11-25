Apple’da işten çıkarmalar başladı

Kategoriler
Apple, müşteri ilişkileri stratejisini yenilemek için satış ekiplerinde sınırlı sayıda işten çıkarmaya gidiyor. Şirket, bu adımın geniş çaplı bir küçülme olmadığını özellikle vurguluyor.
Apple, satış ve kurumsal müşteri ekiplerinde sınırlı kapsamlı bir işten çıkarma sürecine girdiğini doğruladı. Şirket, bu kararın arkasında “müşteri ilişkileri stratejisini güçlendirme” hedefinin olduğunu söylüyor. Yani büyük bir kriz ya da sert bir küçülme değil, daha çok organizasyonun içinde yapılan bir düzenleme… en azından Apple böyle anlatıyor.
Apple sözcüsü, işten ayrılacak çalışanlar için kapıların hâlâ açık olduğunu belirtiyor. Şirket hâlâ işe alım yaptığını ve etkilenen kişilerin Apple bünyesindeki başka pozisyonlara başvurabileceğini söylüyor. Böylece sürecin, kalıcı vedalara dönüşmeden kurum içi geçişlerle yönetilmesi hedefleniyor.
İşten çıkarmalar sadece tüketiciye dönük satış çalışanlarını değil, büyük şirketlere, eğitim kurumlarına ve kamu kuruluşlarına hizmet veren hesap yöneticilerini de kapsıyor.
Ayrıca Apple’ın kurumsal müşterilere ürün tanıtımları yaptığı brifing merkezlerinde çalışan bazı personelin de listede olduğu belirtiliyor. Yani işin ucu, Apple’ın “büyük müşteriler” tarafına da dokunmuş durumda.
Söz konusu ekiplerin aslında uzun süredir zorlandığı da haberde dikkat çekiyor.
ABD’deki 43 günlük hükümet kapanması, özellikle kamu kurumlarıyla çalışan ekipleri ciddi anlamda sıkıştırmış durumda. Üstüne bir de Devlet Verimliliği Bakanlığı’nın uyguladığı bütçe kesintileri eklenince, Apple’ın kurumsal kanadında işlerin kolay gitmediği anlaşılıyor.