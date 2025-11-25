Apple’da işten çıkarmalar başladı

Apple, satış ve kurumsal müşteri ekiplerinde sınırlı kapsamlı bir işten çıkarma sürecine girdiğini doğruladı. Şirket, bu kararın arkasında “müşteri ilişkileri stratejisini güçlendirme” hedefinin olduğunu söylüyor. Yani büyük bir kriz ya da sert bir küçülme değil, daha çok organizasyonun içinde yapılan bir düzenleme… en azından Apple böyle anlatıyor.