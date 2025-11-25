Menü Kapat
TRT 1 canlı nereden izlenir? Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı başlıyor

TRT 1 canlı yayın ile Galatasaray maçını ekranlara getiriyor. Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasında RAMS Park’ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan, uydudan, dijital platformlardan veya internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için güncel frekans bilgileri, uydu ayar adımları ve TRT 1 ile TRT 1 HD'nin yayınlandığı platform kanal numaraları merak ediliyor. İşte TRT 1 canlı yayın bilgileri…

25.11.2025
25.11.2025
saat ikonu 20:21

, UEFA 'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi ’ı RAMS Park’ta konuk edecek. Mücadele ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1, Türkiye’de uydu, dijital yayın platformları ve internet üzerinden şifresiz canlı olarak izlenebiliyor. Kullanıcılar televizyonlarında Türksat 42E uydusuna ayarlı bir alıcı aracılığıyla TRT 1’i otomatik arama veya manuel frekans ekleme yöntemiyle kanallarına ekleyebiliyor. TRT İzle uygulaması ile birlikte trt1.com.tr üzerinden de kesintisiz erişimi sağlanıyor. Platform, masaüstü tarayıcılar, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlarla uyumlu bir yapı sunuyor.

Aynı zamanda tabii platformu üzerinden de TRT 1’e ücretsiz erişim mümkün. tabii uygulaması mobil marketler üzerinden indirildikten sonra “Canlı TV” bölümünden TRT 1 yayını açılabiliyor. Uygulama üyelik gerektiriyor ancak canlı yayın ücretsiz olarak izlenebiliyor. Akıllı TV’lerde de tabii ve TRT İzle uygulamaları üzerinden erişim sağlanarak televizyon ekranından HD yayın yapılabiliyor.

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Uydu üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar için Türksat 42E uydusuna ait güncel frekans bilgileri kullanılabiliyor. Manuel arama bölümüne girilerek frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri eklendiğinde TRT 1 veya TRT 1 HD kanalları listeye ekleniyor. TKGS desteği olan uydu alıcılarında otomatik kanal güncelleme seçeneğiyle tüm Türksat kanalları güncel şekilde yüklenebiliyor.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise trtizle.com veya TRT İzle uygulaması üzerinden canlı yayına erişim sağlayabiliyor. Aynı şekilde tabii platformu aracılığıyla da TRT 1’in HD kalitede yayın akışı izlenebiliyor. Mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden uygulamaya giriş yapılarak TRT 1 canlı yayını başlatılabiliyor.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

TRT 1’in canlı yayını, resmi web sitesi trt1.com.tr üzerinden ücretsiz olarak erişime açık durumda. Kullanıcılar ana sayfada yer alan canlı yayın sekmesine tıklayarak HD kalitede yayın akışını takip edebiliyor. Site üzerinden herhangi bir üyelik şartı bulunmuyor ve yayın masaüstü tarayıcıların tamamı ile uyumlu çalışıyor.

Uygulama üzerinden izlemek isteyenler için TRT İzle uygulaması App Store ve Google Play’de yer alıyor. Uygulama açıldığında “Canlı Yayın” bölümünde TRT 1 seçilerek yayın başlatılabiliyor. Aynı şekilde akıllı televizyon modellerine uygun uygulama mağazalarından TRT İzle yüklenerek televizyon ekranından da canlı yayın izlenebiliyor.

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI İZLE

Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi TRT İzle, tabii ve TRT 1’in web sitesi üzerinden de aynı anda canlı olarak takip etmek mümkün. Yayın maç öncesi program, devre arası görüntüleri ve maç sonrası değerlendirmelerle birlikte kesintisiz aktarılıyor.

Televizyon üzerinden izlemek isteyenler güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarına ekleyerek TRT 1 HD yayınına ulaşabiliyor. Dijital platform kullanıcıları ise TRT 1’i sırasıyla Digiturk 23, D-Smart 26, Tivibu 22 ve Kablo TV 22. kanal üzerinden takip edebiliyor.

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD yayını için Türksat 4A ve 3A uydularına ait güncel frekanslar manuel arama bölümünden uydu alıcısına eklenebiliyor. Frekans olarak Türksat 4A için 11794 V 30000 3/4, Türksat 3A için ise 11054 V 30000 3/4 kullanılabiliyor. Bu değerler girildiğinde TRT 1 HD kanalı sinyal durumuna bağlı olarak listeye ekleniyor ve donmadan yayın akışı sağlanabiliyor.

İnternet üzerinden HD yayın izlemek isteyen kullanıcılar tabii veya TRT İzle uygulamalarını kullanabiliyor. Uygulamalar, yüksek çözünürlük seçenekleri sunarken mobil veri veya Wi-Fi bağlantısına göre otomatik kalite ayarı yapabiliyor. Akıllı TV uygulamaları üzerinden de kesintisiz yayın izlenebiliyor.

GALATASARAY UNION SG TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

Galatasaray ile Union SG arasında oynanacak karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. RAMS Park’ta 20.45’te başlayacak mücadeleyi izlemek isteyenler televizyon, uydu ve dijital platformlar üzerinden yayına kolayca ulaşabiliyor. TRT 1’in resmi internet sitesi ve tabii platformu da mücadeleyi aynı anda canlı olarak aktarıyor.

Yurt dışında yaşayan kullanıcılar için ise bazı dönemlerde Avrupa ülkelerinde TRT yayınlarının şifreli olabileceği belirtiliyor. Bu durumlarda kullanıcılar alternatif olarak TRT İzle veya tabii uygulamalarını tercih edebiliyor. Bu platformlar, yayın akışını internet bağlantısı üzerinden erişilebilir hale getiriyor.

