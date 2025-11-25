Napoli Karabağ Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kategoriler
Napoli, Karabağ Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım sürüyor.
Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması 5. hafta mücadelesinde İtalya Seri A ekibi Napoli karşısında oynayacak olan Karabağ'da gözler maçın yapılacağı saate çevrildi.
İlk maçında deplasmanda Benfica’yı yenmesinin ardından iç sahada Kopenhag karşısında sahadan zaferle ayrılan Karabağ, üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Athletic Bilbao'ya 3-1 mağlup oldu.
Son maçında iç sahada Chelsea’yi ağırlayan Karabağ, mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Napoli bu sezon lig aşamasında çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı
Napoli Karabağ Şampiyonlar Ligi mücadelesi 25 Kasım Salı (bu akşam) 23:00’te başlayacak.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından yayınlanacak.
Müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.