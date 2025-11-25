Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 9 maç oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçları bu akşam oynanacak mücadelelerle başlayacak. Karşılaşmaların yayın bilgileri ve maç programı organizasyonu takip eden futbolseverler tarafından yakından araştırılıyor. Maç programı belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta kapsamında oynanacak ilk karşılaşmalar saat 20.45’te başlayacak. Ajax ile Benfica arasındaki mücadele Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek. Aynı saatte oynanacak Galatasaray – Union Saint-Gilloise karşılaşması ise TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları ve yayınlanacak kanallar şöyle:

20.45 Ajax - Benfica (Tabii Spor)

20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (TRT 1)

23.00 Manchester City - Bayer Leverkusen (Tabii Spor 1)

23.00 Chelsea - Barcelona (Tabii Spor)

23.00 Borussia Dortmund - Villarreal (Tabii Spor 4)

23.00 Napoli - Karabağ (Tabii Spor 3)

23.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao (Tabii Spor 6)

23.00 Bodo/Glimt - Juventus (Tabii Spor 2)

23.00 Olimpik Marsilya - Newcastle United (Tabii Spor 5)

25 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNKÜ MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 25 Kasım programı kapsamında ilk düdük 20.45’te çalacak. Ajax - Benfica ve Galatasaray - Union Saint-Gilloise bu saatte başlayan maçlar arasında yer alıyor. Bu karşılaşmaların ardından gözler 23.00 seansına çevrilecek. Bu saatten itibaren Manchester City - Bayer Leverkusen, Chelsea - Barcelona ve Borussia Dortmund - Villarreal gibi maçlar ekrana gelecek. Aynı saate Napoli - Karabağ, Slavia Prag - Athletic Bilbao, Bodo/Glimt - Juventus ve Olimpik Marsilya - Newcastle United mücadeleleriyle bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçları tamamlanacak.

Tabii Spor’un çeşitli kanallarından yayınlanan karşılaşmalar eş zamanlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyona 36 takımlı lig aşamasından başladı ve şu ana kadar dört maçta 9 puan topladı. İlk karşılaşmada Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olan Galatasaray, sonraki üç maçını kazanarak haftaya 9. sırada girdi.

Union Saint-Gilloise ise gruplara Hollanda temsilcisi PSV’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı. Sonraki iki maçta Newcastle ve Inter’e iç sahada 4-0 yenilen Belçika temsilcisi, son mücadelesinde Atletico Madrid’e deplasmanda 3-1 kaybetti. Toplam 3 puan elde eden ekip, haftaya 28. sırada başladı. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, iki takımın 5. hafta performanslarını netleştirecek mücadelelerden biri olacak.