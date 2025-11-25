Menü Kapat
Yalova’da planlı su kesintisi saat kaçta? 15 günlük su kaldı

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviyenin yüzde 8'e düşmesi ve kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine Acil Su Eylem Planı yürürlüğe alındı. Bu çerçevede Yalova su kesintisi saatleri merak edilmeye başlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 19:44

'da yağış eksikliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 8 olarak tespit edilirken, yaklaşık olarak kentin 15 günlük suyu kaldı.

Ortaya çıkan gelişmenin ardından Acil Su Eylem Planı hazırlandı.

Buna göre; Yalova'da her gün 10 saatlik yapılmasına hükmedildi.

YALOVA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

26 Kasım'dan itibaren de planlı su kesintilerinin uygulanacağı, tüm belediyelerin mahalle düzeyinde 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidileceği, sanayi tesislerine verilen suyun önce yüzde 50 azaltılacağı, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen durdurulacağı belirtildi.

Barajdaki gerileme nedeniyle Ortaburun Göletinden Çınarcık hattına su verilmesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının faaliyete geçirilmesi ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı aktarılırken, orta vadede şebeke kayıp-kaçaklarının düşürülmesi, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının bitirilmesi planlanıyor.

#yalova
#kuraklık
#su kesintisi
#acil durum
#Su Krizi
#Su Planı
#Baraj Seviyesi
#Aktüel
