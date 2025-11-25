Yalova’da planlı su kesintisi saat kaçta? 15 günlük su kaldı

Yalova'da yağış eksikliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 8 olarak tespit edilirken, yaklaşık olarak kentin 15 günlük suyu kaldı.

Ortaya çıkan gelişmenin ardından Acil Su Eylem Planı hazırlandı.

Buna göre; Yalova'da her gün 10 saatlik su kesintisi yapılmasına hükmedildi.

YALOVA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

26 Kasım'dan itibaren de planlı su kesintilerinin uygulanacağı, tüm belediyelerin mahalle düzeyinde 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidileceği, sanayi tesislerine verilen suyun önce yüzde 50 azaltılacağı, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen durdurulacağı belirtildi.

Barajdaki gerileme nedeniyle Ortaburun Göletinden Çınarcık hattına su verilmesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının faaliyete geçirilmesi ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı aktarılırken, orta vadede şebeke kayıp-kaçaklarının düşürülmesi, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının bitirilmesi planlanıyor.