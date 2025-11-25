Galatasaray Union Saint-Gilloise CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY UNİON SG CANLI İZLE

Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki beşinci sınavı RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip lig aşamasına doğrudan katıldığı organizasyonda ilk maçında Eintracht Frankfurt’a 5-1 kaybetti. Ancak ikinci haftada Liverpool’u 1-0, üçüncü haftada Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup eden Galatasaray, dördüncü maçında Ajax’ı deplasmanda 3-0 yenerek puanını 9’a yükseltti. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların sıralaması 9. basamak olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşma öncesinde yayın seçenekleri, uydu frekansları ve dijital platform erişim yöntemleri merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT 1’in resmi internet sitesi, tabii platformu ve uydu üzerinden yapılacak yayınlar sayesinde maçın farklı cihazlardan ve farklı bağlantı yöntemlerinden takip edilebiliyor.

GALATASARAY – UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇ KADROSU

Galatasaray Union SG maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.

GALATASARAY UNİON SG MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Karşılaşma bazı ülkelerde farklı platformlarda ücretsiz veya yerel abonelik sistemleri üzerinden izlenebiliyor. Yayın akışlara göre ABD’de Paramount+, Almanya’da Sky Go, Avusturya’da Sky Sport Austria 3 ve Belçika’da VTM 2 maçın yayıncıları arasında bulunuyor.

Galatasaray Union Saint-Gilloise maçını veren kanallar:

ABD: Paramount+

Paramount+ Almanya: Sky Go

Sky Go Avusturya: Sky Sport Austria 3

Sky Sport Austria 3 Belçika: VTM 2

VTM 2 Brezilya: HBO Max

HBO Max Fransa: Canal+ Live 3

Canal+ Live 3 Hırvatistan: Arena Sport 4 HR

Arena Sport 4 HR Norveç: TV2 Play

GALATASARAY UNİON SG HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1’e uydu üzerinden erişim sağlamak için Türksat 4A ve Türksat 3A uydularında belirlenen güncel frekans bilgilerinin kullanılması gerekiyor. TRT 1 SD için 11958 V 27500 5/6, TRT 1 HD için ise 11794 V 30000 3/4 ve 11054 V 30000 3/4 değerleri belirtiliyor.

Platform kullanıcıları için de kanal numaraları açıklandı. TRT 1 HD, Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Tivibu 22. kanal ve Kablo TV 22. kanal üzerinden izlenebiliyor. Bu bilgiler doğrultusunda Galatasaray maçını canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY UNİON SG MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Sarı-kırmızılı takımın Union SG ile oynayacağı karşılaşma TRT 1’in internet sitesi, tabii platformu ve uydu yayınları üzerinden takip edilebiliyor. Bu karşılaşmada olduğu gibi TRT 1 canlı yayını, trt1.com.tr adresindeki “Canlı Yayın” sekmesinden ücretsiz olarak erişilebilir şekilde sunuluyor.

Mobil cihazlar, akıllı TV’ler, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden tabii uygulaması aracılığıyla da yayın izlenebiliyor. Tabii, üyelik oluşturulduktan sonra “Canlı TV” bölümünden TRT 1’e erişim sağlıyor.

TRT 1 GALATASARAY USG CANLI İZLE

Galatasaray Union SG maçı TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden tek tıkla canlı olarak izlenebiliyor. Tarayıcıda trt1.com.tr adresine girildikten sonra ana sayfada yer alan “Canlı Yayın” bölümüne tıklanması yeterli oluyor. Bu yayın HD kalitede ve ücretsiz olarak sunuluyor.

TRT İzle uygulaması ve tabii platformu da maçın yayınlanacağı diğer dijital seçenekler arasında bulunuyor. Tabii uygulaması hem Android hem iOS cihazlarda kullanılabiliyor ve kullanıcı girişinden sonra TRT 1'e ulaşılabiliyor.

TRT 1 GALATASARAY UNİON SG ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1, Türkiye’de şifresiz olarak yayın yapan kanallar arasında yer alıyor. Uydu, dijital platformlar ve internet üzerinden herhangi bir abonelik gerektirmeden erişilebiliyor. Kullanıcıların yalnızca doğru frekans bilgilerini uydu alıcılarına girmeleri yeterli görülüyor.

Ancak bazı Avrupa ülkelerinde özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu dönemlerde TRT 1 yayınları şifrelenebiliyor. Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde zaman zaman şifreli yayına geçilebildiği için alternatif platformlar takip ediliyor.

GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz şekilde yayınlanacak. Uydu alıcılarının Türksat 42E uydusuna yönlendirilmesi ve doğru transponder bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Manuel frekans araması üzerinden TRT 1 HD ve SD yayınlarına ulaşılabiliyor.

Galatasaray Union SG maçını internetten izlemek isteyenler için trt1.com.tr, TRT İzle uygulaması ve tabii platformu aktif erişim seçenekleri sunuyor. Akıllı TV’lerde TRT İzle veya tabii uygulamasının mağazadan indirilmesiyle televizyon üzerinden de izleme imkanı bulunuyor.

GALATASARAY MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Avrupa’da bazı ülkelerde TRT 1 yayınları dönemsel olarak şifreye alınabiliyor. Bu nedenle kullanıcılar yerel yayıncıları takip ediyor. Belçika’da VTM 2, Almanya’da Sky Go ve Fransa’da Canal+ Live 3 karşılaşmayı yayınlayan kanallar arasında yer alıyor.