Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Yargıtay'dan sıfır otomobilin kusurunda emsal karar! 6 ayda sadece 5 gün kullanabildi

Sıfır otomobil alan bir kişi aracının çıkardığı sorunlar sebebiyle mağdur oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaş bayinin kendisiyle ilgilenmemesi sonucu hukuk mücadelesi başlattı. Yargıtay araçla ilgili emsal karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yargıtay'dan sıfır otomobilin kusurunda emsal karar! 6 ayda sadece 5 gün kullanabildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 19:17

İstanbul'da yaşayan bir kişi 9 yıl önce satın aldığı otomobilinde çıkan arızalardan dolayı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Aracını aldıktan 3 yıl sonra motor arızası verdi. Motoru değişen araç 3 gün sonra yine aynı arızayı vererek tekrar motor değişimine gönderildi. Araç sahibi 6 ay içerisinde sadece 5 gün kullanabildi.

Yargıtay'dan sıfır otomobilin kusurunda emsal karar! 6 ayda sadece 5 gün kullanabildi

3 YIL SONRA MOTOR ARIZASI VERMEYE BAŞLADI

2016'da bayiden 176 bin 713 avro karşılığında sıfır otomobil alan vatandaşın aracı 2019'da seyir halindeyken motor arızası verdi.

MOTOR DEĞİŞİMİ YAPILDI 3 GÜN SONRA YİNE AYNI ARIZAYI VERDİ

Yetkili servise götürülen araç, 99 gün sonra motor değişimi yapılarak sahibine teslim edildi. 3 gün sonra aynı arızayı veren araç, yeniden servise götürüldü ve 84 gün sonra motor değişiminin ardından sahibine verildi.

Teslimden 2 gün sonra hararet ikazı veren otomobil üçüncü kez servise götürüldü. Burada parça değişimi yapılması gerektiği cevabını alan vatandaş, bu sefer onarıma izin vermedi.

Yargıtay'dan sıfır otomobilin kusurunda emsal karar! 6 ayda sadece 5 gün kullanabildi

6 AYDA SADECE 5 GÜN ARACINI KULLANABİLDİ

Yaklaşık 6 ay içinde aracını yalnızca 5 gün kullanabildiğini belirten kişinin, hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesi talebi bayi tarafından karşılanmadı.

Bunun üzerine İstanbul 3. Tüketici Mahkemesine dava açan vatandaş, "gizli ayıplı" aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi.

Araçta üretim hatasından kaynaklanan ayıbın bulunmadığını savunan davalı şirket ise davacının aracı yaklaşık 5 yıldır kullandığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Yargıtay'dan sıfır otomobilin kusurunda emsal karar! 6 ayda sadece 5 gün kullanabildi

AYIPLI SAYILAN ARACIN YENİLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Davacıyı haklı bulan İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Otomobilin satın alındığı 2016'dan son servis tarihi 2021'e kadar 9 kez servis işlemi gördüğü ifade edilen kararda, araçta birçok parça değişiminin yanı sıra 2 kez garanti kapsamında motor değişikliği yapıldığı aktarıldı.

Aracın orijinal halini kaybettiğine işaret edilen kararda, davacının araçtan beklediği faydayı sağlayamadığı vurgulandı.

Kararda, aracın gizli ayıplı olması nedeniyle davacının misliyle değişim talebinde haklı olduğu bildirildi.

YARGITAY KARARI ONAYLADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, şunlar kaydedildi:

"Araçta yaşanan motor arızalarının aracın ilk alınması sırasında bilinemeyeceği ve aracın kullanımı sonucu ortaya çıktığı, motor ve parçalarının üretimi ve tasarımıyla ilgili olduğu, araçtan faydalanmayı etkilemesi, sürekliliğinin olması ve araçta ekonomik değer kaybına sebebiyet vermesi nedeniyle 6502 sayılı Kanun kapsamında gizli ayıp niteliği taşıdığının anlaşılmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın onanmasına karar verilmiştir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil dünyasının en güvenlileri belli oldu! Zirve şaşırtmadı, ikinci sıra sürpriz yaptı
Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı: İşte 25 Kasım akaryakıt fiyatları
ETİKETLER
#tüketici hakları
#Otomobil Arızası
#Gizli Ayıb
#Yargıtay Karar
#Motor Değişimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.