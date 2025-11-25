Yargıtay'dan sıfır otomobilin kusurunda emsal karar! 6 ayda sadece 5 gün kullanabildi

İstanbul'da yaşayan bir kişi 9 yıl önce satın aldığı otomobilinde çıkan arızalardan dolayı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Aracını aldıktan 3 yıl sonra motor arızası verdi. Motoru değişen araç 3 gün sonra yine aynı arızayı vererek tekrar motor değişimine gönderildi. Araç sahibi 6 ay içerisinde sadece 5 gün kullanabildi.

3 YIL SONRA MOTOR ARIZASI VERMEYE BAŞLADI

2016'da bayiden 176 bin 713 avro karşılığında sıfır otomobil alan vatandaşın aracı 2019'da seyir halindeyken motor arızası verdi.

MOTOR DEĞİŞİMİ YAPILDI 3 GÜN SONRA YİNE AYNI ARIZAYI VERDİ

Yetkili servise götürülen araç, 99 gün sonra motor değişimi yapılarak sahibine teslim edildi. 3 gün sonra aynı arızayı veren araç, yeniden servise götürüldü ve 84 gün sonra motor değişiminin ardından sahibine verildi.

Teslimden 2 gün sonra hararet ikazı veren otomobil üçüncü kez servise götürüldü. Burada parça değişimi yapılması gerektiği cevabını alan vatandaş, bu sefer onarıma izin vermedi.

6 AYDA SADECE 5 GÜN ARACINI KULLANABİLDİ

Yaklaşık 6 ay içinde aracını yalnızca 5 gün kullanabildiğini belirten kişinin, hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesi talebi bayi tarafından karşılanmadı.

Bunun üzerine İstanbul 3. Tüketici Mahkemesine dava açan vatandaş, "gizli ayıplı" aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi.

Araçta üretim hatasından kaynaklanan ayıbın bulunmadığını savunan davalı şirket ise davacının aracı yaklaşık 5 yıldır kullandığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

AYIPLI SAYILAN ARACIN YENİLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Davacıyı haklı bulan İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Otomobilin satın alındığı 2016'dan son servis tarihi 2021'e kadar 9 kez servis işlemi gördüğü ifade edilen kararda, araçta birçok parça değişiminin yanı sıra 2 kez garanti kapsamında motor değişikliği yapıldığı aktarıldı.

Aracın orijinal halini kaybettiğine işaret edilen kararda, davacının araçtan beklediği faydayı sağlayamadığı vurgulandı.

Kararda, aracın gizli ayıplı olması nedeniyle davacının misliyle değişim talebinde haklı olduğu bildirildi.

YARGITAY KARARI ONAYLADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, şunlar kaydedildi:

"Araçta yaşanan motor arızalarının aracın ilk alınması sırasında bilinemeyeceği ve aracın kullanımı sonucu ortaya çıktığı, motor ve parçalarının üretimi ve tasarımıyla ilgili olduğu, araçtan faydalanmayı etkilemesi, sürekliliğinin olması ve araçta ekonomik değer kaybına sebebiyet vermesi nedeniyle 6502 sayılı Kanun kapsamında gizli ayıp niteliği taşıdığının anlaşılmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın onanmasına karar verilmiştir."