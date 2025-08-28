Menü Kapat
27°
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi: İşte 2026 yılı için çarpıcı hesap

Yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranlarına ilişkin hesaplamalar şimdiden gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarının ne kadar yükseleceği merak edilirken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun milyonların beklediği kritik rakamı açıkladı.

KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 10:43

2026 yılına az bir zaman kala çalışanlar ve emekliler, yeni dönemde maaşlarına yapılacak artışları merakla bekliyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme zamları netleşirken, ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında farklı hesaplamalar gündeme geliyor. Uzmanı ’un değerlendirmeleri ise dikkat çekti.

Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi: İşte 2026 yılı için çarpıcı hesap

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 20 ZAM SENARYOSU

Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında, “2026 Ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapılması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, net asgari ücretin 26 bin 526 liraya yükseleceği öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi: İşte 2026 yılı için çarpıcı hesap

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İKİ OLASILIK

Bugün en düşük SSK ve Bağ-Kur 16 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor. Erdursun, yıl sonu oranına göre iki farklı senaryoya işaret ediyor:

Enflasyon yüzde 24 çıkarsa: Emeklilere yalnızca enflasyon farkı olan yüzde 6,3 zam yapılacak. Böylece en düşük maaş 17 bin 945 liraya yükselecek.

Enflasyon yüzde 30 olursa: Bu durumda maaşlara yüzde 12 artış yapılacak ve en düşük emekli maaşı 18 bin 950 liraya ulaşacak.

Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi: İşte 2026 yılı için çarpıcı hesap

MEMURLARA ZAM VE SEYYANEN ARTIŞ

Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklileri için 2026 yılının ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7, 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında zam uygulanacak. Ayrıca 2026 Ocak ayından itibaren maaşlara 1.000 TL seyyanen artış yapılacak. Bu oranlara yıl sonu enflasyon farkı da eklenecek.

Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi: İşte 2026 yılı için çarpıcı hesap

ENFLASYON RAKAMI BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlara göre 2026’da maaş artışlarının asıl boyutunu, 2025 yılı sonunda gerçekleşecek enflasyon rakamı belirleyecek. Dolayısıyla çalışanlar ve emekliler için en kritik gelişme, yıl sonunda açıklanacak enflasyon oranı olacak.

