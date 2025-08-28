Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi: İşte 2026 yılı için çarpıcı hesap

2026 yılına az bir zaman kala çalışanlar ve emekliler, yeni dönemde maaşlarına yapılacak artışları merakla bekliyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme zamları netleşirken, asgari ücret ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında farklı hesaplamalar gündeme geliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un değerlendirmeleri ise dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 20 ZAM SENARYOSU

Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında, “2026 Ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapılması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, net asgari ücretin 26 bin 526 liraya yükseleceği öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İKİ OLASILIK

Bugün en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 16 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor. Erdursun, yıl sonu enflasyon oranına göre iki farklı senaryoya işaret ediyor:

Enflasyon yüzde 24 çıkarsa: Emeklilere yalnızca enflasyon farkı olan yüzde 6,3 zam yapılacak. Böylece en düşük maaş 17 bin 945 liraya yükselecek.

Enflasyon yüzde 30 olursa: Bu durumda maaşlara yüzde 12 artış yapılacak ve en düşük emekli maaşı 18 bin 950 liraya ulaşacak.

MEMURLARA ZAM VE SEYYANEN ARTIŞ

Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklileri için 2026 yılının ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7, 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında zam uygulanacak. Ayrıca 2026 Ocak ayından itibaren maaşlara 1.000 TL seyyanen artış yapılacak. Bu oranlara yıl sonu enflasyon farkı da eklenecek.

ENFLASYON RAKAMI BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlara göre 2026’da maaş artışlarının asıl boyutunu, 2025 yılı sonunda gerçekleşecek enflasyon rakamı belirleyecek. Dolayısıyla çalışanlar ve emekliler için en kritik gelişme, yıl sonunda açıklanacak enflasyon oranı olacak.