Hal Yasası’nda büyük değişiklik! Bunu yapmayan marketlere ceza kapıda: İşte yeni düzenlemenin detayları

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve fiyatlarında üretici ile tüketici arasındaki makası daraltmayı hedefleyen Hal Kanunu taslağını kamuoyunun görüşüne sundu. Yeni düzenleme ile üretici birliklerine ücretsiz yer tahsis edilecek, büyük marketler ise sattıkları sebze ve meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin etmek zorunda olacak.

BAKAN BOLAT: “AMAÇ, ARACILIK MALİYETLERİNİ AZALTMAK”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve fiyatlarını düşürmeye yönelik adımların devam ettiğini belirterek, “1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren Hal Kanunu’nda zaman içerisinde birçok değişiklik yapıldı. Sektörden gelen talepler ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenleme çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Bolat ayrıca, toptan ve perakende satış fiyatlarının yakından takip edildiğini, kurallara uymayanlara idari yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.

TASLAKTA ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre taslak, üreticiye kira, arsa, depolama ve nakliye desteği içeriyor. Belirlenen alım şartlarına uymayan marketlere yıllık 50 milyon TL’ye kadar ceza verilecek. Aynı hal içinde komisyoncuların birbirinden mal devretmesi yasaklanacak.

Serbest rekabeti bozacak anlaşmalar ve fiyat manipülasyonlarına ilişkin cezalar da artırılacak. Bu kapsamda mevcut 177 bin 340 TL olan para cezası 1 milyon TL’ye çıkarılacak. Ayrıca bozuk ürünleri usule aykırı şekilde imha edenlere 200 bin TL ceza uygulanacak.

Yeni Hal Kanunu’nun, TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yasama yılı sonrasında Meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.