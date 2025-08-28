Menü Kapat
27°
Hal Yasası’nda büyük değişiklik! Bunu yapmayan marketlere ceza kapıda: İşte yeni düzenlemenin detayları

Marketlere doğrudan üreticiden ürün alım zorunluluğu getiriliyor. Düzenlemeye uymayan işletmelere ise 50 milyon liraya kadar ceza uygulanacak. Hal Kanunu taslağıyla, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının daraltılması hedefleniyor. Yeni düzenlemenin 1 Ekim sonrasında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

, ve fiyatlarında ile tüketici arasındaki makası daraltmayı hedefleyen Hal Kanunu taslağını kamuoyunun görüşüne sundu. Yeni düzenleme ile üretici birliklerine ücretsiz yer tahsis edilecek, büyük ise sattıkları sebze ve meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin etmek zorunda olacak.

Hal Yasası'nda büyük değişiklik! Bunu yapmayan marketlere ceza kapıda: İşte yeni düzenlemenin detayları

BAKAN BOLAT: “AMAÇ, ARACILIK MALİYETLERİNİ AZALTMAK”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve fiyatlarını düşürmeye yönelik adımların devam ettiğini belirterek, “1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren Hal Kanunu’nda zaman içerisinde birçok değişiklik yapıldı. Sektörden gelen talepler ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenleme çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Bolat ayrıca, toptan ve perakende satış fiyatlarının yakından takip edildiğini, kurallara uymayanlara idari yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.

Hal Yasası'nda büyük değişiklik! Bunu yapmayan marketlere ceza kapıda: İşte yeni düzenlemenin detayları

TASLAKTA ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre taslak, üreticiye kira, arsa, depolama ve nakliye desteği içeriyor. Belirlenen alım şartlarına uymayan marketlere yıllık 50 milyon TL’ye kadar ceza verilecek. Aynı hal içinde komisyoncuların birbirinden mal devretmesi yasaklanacak.

Serbest rekabeti bozacak anlaşmalar ve fiyat manipülasyonlarına ilişkin cezalar da artırılacak. Bu kapsamda mevcut 177 bin 340 TL olan para cezası 1 milyon TL’ye çıkarılacak. Ayrıca bozuk ürünleri usule aykırı şekilde imha edenlere 200 bin TL ceza uygulanacak.

Hal Yasası'nda büyük değişiklik! Bunu yapmayan marketlere ceza kapıda: İşte yeni düzenlemenin detayları

Yeni Hal Kanunu’nun, TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yasama yılı sonrasında Meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.

