Araç sahipleri depoları doldurun: Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam! Tarih belli oldu

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

BENZİNE ZAM GELMİŞTİ

Çarşamba günü benzine yapılan 1 lira 21 kuruşluk zamla fiyatlar İstanbul’da 53 liraya dayanırken, bazı şehirlerde 55 liranın da üzerine çıktı. Otogazda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

SIRADA MOTORİN VAR

Şimdi ise gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarından itibaren motorine 1 lirayı aşan bir zam yapılması bekleniyor. Zammın gece yarısı itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.51 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.88 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.40 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.33 TL/LT