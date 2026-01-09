Terör örgütü YPG tahliye uzlaşısına uymadı! Suriye ordusundan yeni operasyon

Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü YPG'ye karşı dün başlayan nokta operasyonları kısa süreli ateşkesle durdu. Bu süreçte tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG mensupları için otobüsler getirildi. Fakat bazı örgüt mensupları çekilmeyi reddederek saldırıları sürdürdü. Suriye ordusu, saat 18.00'e kadar süre verdi.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLECEK

Suriye ordusunun terör örgütü YPG mensuplarının sıkıştığı Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerin tahliyesi için yerel saatle 16.00 ila 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirildi.

''TESLİM OLURLARSA GÜVENLİKLERİ SAĞLANACAK''

Şeyh Maksud'da kalan sivillere insani koridor üzerinden bölgeden tahliye olmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, terör örgütü YPG mensuplarının silahlarını bırakarak teslim olmaları halinde güvenliklerinin sağlanacağı kaydedildi.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’ye konuşan askeri kaynak, terör örgütü PKK mensuplarının Şeyh Maksud Mahallesi’nde yuvalandığını, teröristlerin uzlaşıyı baltalamaya ve Suriye güçlerini hedef almaya çalıştıklarını tespit ettiklerini belirtti.

GEÇİCİ ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

Suriye Savunma Bakanlığının saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk etmeyi kabul etmesi istenmişti.

Sabah saatlerinde bölgede sükunet hakim olmuş, örgütün bölgeden çıkmayı kabul etmesi üzerine çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti.

Suriye ordusunun operasyonlarında Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahalleleri kontrol altına alınmış, kaçan örgüt unsurları Şeyh Maksud Mahallesi'nde toplanmıştı.

HALEP'TE YPG'YE OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.