Türkiye’de yaşamak için en iyi şehirler belli oldu! İstanbul yapay zekanın listesine giremedi

Ocak 09, 2026 16:21
1
Yaşaması en iyi şehirler

TÜİK Yaşam kalitesi raporlarına göre Türkiye’de yaşamak için en iyi şehirler listesi belli olmuştu. Bu kez yapay zekaya ‘yaşamak için en iyi şehirler’ soruldu. Listede İstanbul’un olmaması dikkat çekti.

2
Yaşamak için en iyi şehirler

TÜİK'in 2025 yılı Yaşam Kalitesi Araştırması raporlarına göre Eskişehir, İzmir, Muğla, Antalya, Çanakkale, Bursa, İstanbul yaşamak için en iyi şehirler olarak öne çıktı. Araştırmada nüfus yoğunlukları ve trafik problemleri, temiz hava ile ulaşım, kültürel özellikler baz alındı.

3
En iyi şehirler

Turizm altyapısı, ılıman iklimi ve yaşam olanaklarıyla en önemlisi ekonomik ve istihdam açısından bazı şehirler mega şehirlere göre tercih edilmeye başlandı. Bu kez yapay zekaya yaşanılabilecek en iyi şehirler soruldu. Verilen cevaplar şaşırtıcı oldu. İşte en yaşanılabilecek şehirler...

4
Eskişehir

Eskişehir

Öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği sosyal aktivitelerin yüksek olduğu şehir yaşam memnuniyeti endekslerinde sık sık zirvede yer alıyor.Türkiye’nin en güvenli şehri olarak bilinen Eskişehir’de sosyal ve kültürel faaliyetler öne çıkarken düzenli ulaşım ağı, Porsuk Çayı çevresindeki sosyal yaşam dikkat çekiyor.

5
İzmir

İzmir

Ege’nin incisi İzmir, sahil kasabası havasını koruyarak büyük şehir imkanı veriyor. Çeşme, Urla gibi alanları dikkat çekiyor. Tatil alanları ve koyları ayrıca iklimiyle dünya şehirleriyle yarışıyor. Eğitim, sağlık, istihdam alanlarında dünya şehirleri arasında.

6
Ankara

Ankara

Başkent olması sebebiyle Türkiye'nin en düzenli ve hizmetlere erişimi en kolay şehir olarak öne çıkıyor.Mogan, Eymir, Kuğulu Park, Kızılay’ı meşhur olan Ankara bürokrasinin kalbi.

7
Muğla

Muğla

Doğayla iç içe sakin bir yaşam tarzı sunuyor. Türkiye'nin en düşük suç oranlarından birine sahip olması, eşsiz koylarıyla dikkat çekiyor.

8
Antalya

Antalya

Hem dünya şehri hem de turizm şehri. Gelişmiş turizm ağı, iklim kuşağı havaalanı bağlantıları ve zengin aktivite seçenekleri bulunuyor.

9
Bursa

Bursa

Yeşil Bursa köklü tarihiyle öne çıkıyor. İstanbul'a yakın stratejik konum, Uludağ sayesinde kış turizmi imkanı, gelişmiş sanayi ile yüksek istihdam olanakları ile tam bir Osmanlı mirası.

10
Çanakkale

Çanakkale

Tarihi dokusu, sahili ve sakin yaşam tarzıyla dikkat çeken şehir. Ayrıca turizm noktasında da önemli şehir. Düşük trafik yoğunluğu, temiz hava, zengin tarih huzurlu yaşam vaat ediyor.

11
Tekirdağ

Tekirdağ

Marmara Bölgesi’nin yükselen yıldızı. Hem sanayi hem de tarımı bir arada yürütür.İstanbul’a yakın konumu ve gelişen üniversitesi sakin yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

12
Sinop

Huzur ve doğa arayanlar için Artvin veya Sinop gibi şehirler güvenlik ve sakinlik açısından ön plana çıkıyor.

