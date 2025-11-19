Pastırma yazı kapıya dayandı! Sıcaklıklar artıyor: Kış geride kaldı

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Kasım Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin yalnızca Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Türkiye genelinde ise kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu olacağı bildirildi. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Türkiye yeni haftada ve önümüzdeki haftada adeta yazı yaşayacak. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak birçok kentte pastırma sıcaklıkları etkisini artıracak. Prof. Dr. Orhan Şen, "Yükseklerde yağan kar bugün (Pazartesi) itibarıyla bitti. Hatta dün akşam bitti" diyerek açıklamalarda bulundu. Şen, "Bugünden itibaren bahar tekrar geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklıklar, ortalamanın 6-7 derece üzerine çıkacak. İstanbul dün 15-16 dereceydi, bugün 20 dereceye, yarın ise 21-22 derecelere kadar çıkacak."
Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu, kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık