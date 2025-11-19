Pastırma yazı kapıya dayandı! Sıcaklıklar artıyor: Kış geride kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Kasım Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin yalnızca Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Türkiye genelinde ise kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu olacağı bildirildi. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.