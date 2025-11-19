Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Pastırma yazı kapıya dayandı! Sıcaklıklar artıyor: Kış geride kaldı

Kasım 19, 2025 07:46
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Kasım Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin yalnızca Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Türkiye genelinde ise kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu olacağı bildirildi. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

2
bahar geliyor

BAHAR TEKRAR GELİYOR 

Türkiye yeni haftada ve önümüzdeki haftada adeta yazı yaşayacak. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak birçok kentte pastırma sıcaklıkları etkisini artıracak. Prof. Dr. Orhan Şen, "Yükseklerde yağan kar bugün (Pazartesi) itibarıyla bitti. Hatta dün akşam bitti" diyerek açıklamalarda bulundu. Şen, "Bugünden itibaren bahar tekrar geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklıklar, ortalamanın 6-7 derece üzerine çıkacak. İstanbul dün 15-16 dereceydi, bugün 20 dereceye, yarın ise 21-22 derecelere kadar çıkacak."

3
marmara'da hava durumu

MARMARA


Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

4
Ege'de hava durumu

EGE


Parçalı bulutlu, kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

5
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

6
İç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

7
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ


Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

8
karadeniz'de hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

9
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

10
güneydoğu anadolu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

