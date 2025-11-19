Dolar ve euro'da yükseliş sürüyor! İşte 19 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Dün günü yükselişle açan dolar ve euro kuru 19 Kasım Çarşamba gününü de yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Kasım 2025 Çarşamba güncel döviz kuru...