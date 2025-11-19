Menü Kapat
Gündem
Editor
 Onur Kaya

Polis değil zehir taciri! Kilolarca uyuşturucuyla yakalandı

Van'da bir polis memuru, aracında yapılan aramada 16 kilo 3 gram esrar ile yakalandı. Görev yerindeki masasında ise yüklü miktarda para bulunan polis memuru tutuklandı.

Polis değil zehir taciri! Kilolarca uyuşturucuyla yakalandı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
07:16
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
07:23

Van'da ekiplerini şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Trafikte denetim yapan ekipler, durdurdukları bir meslektaşlarının aracında yüklü miktarda uyuşturucu buldu.

KİLOLARCA ESRAR ÇIKTI

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi'nde görev yapan polis memuru M.K., eşi adına kiralanan araçla Siirt'te bağlı Baykan ilçesi de polis uygulama noktasında durdurularak aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda yaklaşık 16 kilo 3 gram maddesi ile yakalandı.

ÖNCE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, SONRA TUTUKLANDI

Polis memuru, valilik oluru ile ilk önce görevden uzaklaştırıldı, ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Batman'daki cezaevine gönderildi.

Polis değil zehir taciri! Kilolarca uyuşturucuyla yakalandı

MASASINDA POŞET POŞET PARA BULUNDU

Öte yandan, görev yaptığı bürosundaki masasında Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile yapılan aramada poşet içerisinde 318 bin 400 TL ele geçirildi. Bahse konu paraya el konulurken, soruşturma çok yönlü sürüyor.

