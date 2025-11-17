Zehir deposuna baskın! Ekipler nereye elini atsa uyuşturucu çıktı: Yarım milyondan fazla hap ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese çok sayıda ekiple birlikte düzenlenen baskında yapılan aramalarda 550 bin 32 adet sentetik ecza ile 4 kilo 358 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucuların, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.