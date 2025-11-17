AKOM sağanak yağış için tarih verdi! İstanbul'u kara bulutlar kaplayacak

İstanbul sağanak yağışlı havanın etkisi altına girmeye hazırlanıyor... AKOM'un yayımladığı haftalık hava durumu raporunda; 23 Kasım tarihi için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

5 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ YOK

İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıkların gündüz saatlerinde 18–22 derece mevsim normalleri üzerinde, gece saatlerinde ise 15–18 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

23 KASIM'A DİKKAT! SAĞANAK GELİYOR

İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Ancak tarihler 23 Kasım'ı gösterdiğinde megakenti yine kara bulutlular kaplayacak.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da gündüz 22 derecelere kadar çıkan hava sıcaklığı 23 Kasım'da sağanak yağışla birlikte 3 ila 4 derece arasında bir düşüş yaşayacak.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU