17°
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

AKOM sağanak yağış için tarih verdi! İstanbul'u kara bulutlar kaplayacak

İstanbul hava durumu... İstanbul'da son birkaç gündür bahardan kalma günler yaşanıyor. Çoğunlukla güneşli bir havanın hakim olduğu İstanbul için sağanak uyarısı verildi. AKOM'un yayımladığı haftalık hava durumu raporunda; İstanbul'un yenidek sağanak yağışlı bir havanın etkisi altına gireceği bildirildi. İşte detaylar...

17.11.2025
09:17
17.11.2025
09:25

sağanak yağışlı havanın etkisi altına girmeye hazırlanıyor... AKOM'un yayımladığı haftalık raporunda; 23 Kasım tarihi için uyarısı yapıldı.

5 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ YOK

İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıkların gündüz saatlerinde 18–22 derece mevsim normalleri üzerinde, gece saatlerinde ise 15–18 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

23 KASIM'A DİKKAT! SAĞANAK GELİYOR

İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Ancak tarihler 23 Kasım'ı gösterdiğinde megakenti yine kara bulutlular kaplayacak.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da gündüz 22 derecelere kadar çıkan hava sıcaklığı 23 Kasım'da sağanak yağışla birlikte 3 ila 4 derece arasında bir düşüş yaşayacak.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

  • 18.11.2025 Salı Parçalı ve Az Bulutlu Min: 16°C Max: 21°C Yağış Beklenmiyor
  • 19.11.2025 Çarşamba Parçalı ve Çok Bulutlu Min: 15°C Max: 20°C Yağış Beklenmiyor
  • 20.11.2025 Perşembe Parçalı ve Az Bulutlu Min: 15°C Max: 21°C Yağış Beklenmiyor
  • 21.11.2025 Cuma Parçalı ve Çok Bulutlu Min: 16°C Max: 22°C Yağış Beklenmiyor
  • 22.11.2025 Cumartesi Parçalı ve Çok Bulutlu Min: 16°C Max: 21°C Yağış Beklenmiyor
  • 23.11.2025 Pazar Sağanak Yağışlı Min: 13°C Max: 18°C 3–7 kg arası
