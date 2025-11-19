Ünlü sanatçı huzurevinde boğularak öldürüldü!

Kategoriler
İspanya müzik ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Encarnita Polo'dan acı haber geldi. Bir süredir huzurevinde kalan Polo'nun aynı huzurevinde kalan bir akıl hastası tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenildi. Haber İspanya'da büyük yankı uyandırdı.
İlk belirlemelere göre, saldırganın gece saatlerinde Polo'nun odasına girerek sanatçıyı boğarak ölümüne neden oldu. Acı haber sanat dünyasında büyük şok etkisi oluşturdu.
Encarnita Polo’nun yakın dostu José Manuel Parada katıldığı bir programda arkadaşının ölüm haberini gözyaşları içinde anlattı. Sanatçının cenazesinin ise gizli bir şekilde defnedildiği öğrenildi. Bu durum, Encarnita Polo’nun kızı Raquel’e yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.