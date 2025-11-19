Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Ünlü sanatçı huzurevinde boğularak öldürüldü!

Ünlü şarkıcı Encarnita Polo, kaldığı huzurevinde bir akıl hastası tarafından boğularak öldürüldü. 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının ölümü İspanya'da büyük tartışmaya neden oldu. Cenazenin gizli defnedilmesi ise dikkat çekti.

Ünlü sanatçı huzurevinde boğularak öldürüldü!
19.11.2025
19.11.2025
saat ikonu 08:11

müzik ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Encarnita Polo'dan acı haber geldi. Bir süredir huzurevinde kalan Polo'nun aynı huzurevinde kalan bir akıl hastası tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenildi. Haber İspanya'da büyük yankı uyandırdı.

GECE ODASINA GİRİP BOĞMUŞ

İlk belirlemelere göre, saldırganın gece saatlerinde Polo'nun odasına girerek sanatçıyı boğarak ölümüne neden oldu. Acı haber sanat dünyasında büyük etkisi oluşturdu.

Ünlü sanatçı huzurevinde boğularak öldürüldü!

CENAZE GİZLİCE GÖMÜLDÜ

Encarnita Polo’nun yakın dostu José Manuel Parada katıldığı bir programda arkadaşının haberini gözyaşları içinde anlattı. Sanatçının cenazesinin ise gizli bir şekilde defnedildiği öğrenildi. Bu durum, Encarnita Polo’nun kızı Raquel’e yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

