Muazzez Abacı hayatını kaybetti! Acı haber doğum gününde geldi

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Türk Sanat Müziğinin usta ismi Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi usta sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu.
Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak sosyal medya hesabından yaptığı acı duyuruda şunları yazdı:
"Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik.
Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak."