Muazzez Abacı yoğun bakıma kaldırıldı!

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta gittiği ABD'de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçının tedavisi devam ederken, üzen bir gelişme yaşandı. Şarkı sözü yazarı Seda Akay, Abacı'nın yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğunu belirtti.

MUAZZEZ ABACI İÇİN DUA İSTEDİ

Akay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Abacımız’ın sağlığıyla ilgili yeni gelişmeler var. Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvı maalesef böbreklerde sorun yaratmış. Böbrekler görevini yapamadığı için vücut su tutuyormuş ve bu da ciğerlerde toplanarak nefes alma zorluğuna neden oluyormuş. Bu yüzden bugün itibarıyla tedavisine yoğun bakımda devam edilmeye başlanacak. Tüm sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz."