Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Donald Trump çark etti, Temsilciler Meclisi'nden karar çıktı: Epstein belgeleri yayımlanacak

ABD Başkanı Donald Trump çark etti, Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein davasına ait dosyaları yayımlamak için düzenlenen tasarıyı oyladı. Sadece 1 kişi reddetti, 427 oyla belgelerin yayımlanması kararı verildi.

ABD Başkanı , kız çocuklarına yönelik şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder ’e ilişkin belgelerin yayımlanması için harekete geçilmesini istedi. Daha önce belgelerin yayımlanması taraftarı olmayan Trump, Cumhuriyetçilere yaptığı çağrıyla karar değiştirdiğini duyurdu.

TASARI ALEYHİNDE TEK OY

’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Epstein belgelerinin yayımlanması için tasarıyı oyladı. Temsilciler Meclisi, tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Tasarı, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçi Partili temsilcilerin de neredeyse tamamının desteğiyle 1’e karşı 427 oyla kabul edildi.
Tasarı aleyhindeki tek oy, Trump’ın ateşli bir destekçisi olan Louisiana Temsilcisi Clay Higgins’ten geldi.

DEMOKRATLARIN ZAFERİ

Temsilciler Meclisi’nde azınlık durumundaki Demokratlar, tasarının kabul edilmesini önemli bir zafer olarak yorumladı. Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakeem Jeffries, "Bu, tamamen ve bütünüyle bir teslimiyettir. Çünkü biz Demokratlar, daha en başından hayatları Epstein tarafından mahvedilen mağdurların ve Amerikan halkının tam ve eksiksiz bir şeffaflığı hak ettiğini söyledik" dedi.

EPSTEIN BELGELERİ TRUMP'IN İMZASINA KALDI

Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarı, Epstein ile ilgili tüm dosyaların, ayrıca Epstein’in hapishanedeki ölümüne ilişkin soruşturma kayıtlarının 30 gün içerisinde yayımlanmasını zorunlu kılıyor. Senato tarafından onaylanması ve Trump’ın imzalaması halinde Adalet Bakanlığının yayımlayacağı dosyalarda mağdurlara veya devam eden federal soruşturmalara ilişkin bilgiler sansürlenebilecek. Ancak "utanç, itibar zedelenmesi veya siyasi hassasiyet" gerekçesiyle herhangi bir sansür yapılamayacak.

TRUMP KARAR DEĞİŞTİRDİ

ABD Başkanı Trump ve tasarının meclise sunulması konusunda söz sahibi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, başlangıçta Epstein dosyalarının yayımlanmasına talep eden girişimlere sert bir şekilde karşı çıkıyordu. ABD Başkanı Trump, bu meseleyi bir "aldatmaca" ve Demokratların ortaya sürdüğü bir konu olarak değerlendiriyordu.

SİYASİ BASKI ARTTI

Trump, geçtiğimiz temmuz ayında gazetecilere yaptığı açıklamada, Epstein dosyalarının "pis ve sıkıcı" olduğunu ve bu konuya duyulan ilgiye mana veremediğini söylemişti. Ancak Cumhuriyetçi Parti tabanında ve muhafazakar çevrelerde çağrılarının yükselmeye başlaması ve özellikle Epstein’in ABD Başkanı Trump’tan bahsettiği e-postaların yayımlanmasının ardından Trump üzerindeki siyasi baskı artmıştı.

''GİZLEYECEK BİR ŞEYİMİZ YOK''

Geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada bu husustaki tutumunda keskin bir geri dönüş manevrası yapan Trump, Cumhuriyetçi Partili temsilcileri Epstein dosyalarının yayımlanmasına destek vermeye çağırmış ve "Gizleyecek bir şeyimiz yok" demişti. Trump ayrıca, ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’dan da geçmesi halinde tasarıyı imzalayacağını da açıklamıştı.

E-POSTALAR ORTAYA ÇIKTI

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, ayrı bir inceleme çerçevesinde Jeffrey Epstein’e ait binlerce sayfa e-posta ve diğer belgeleri yayımlamıştı. Bunlar, Epstein’in çeşitli liderler, Wall Street’in etkili isimleri ile olan iletişimi ve Trump’ın ile olan bağlantısına da işaret etmişti. Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan Amerikalı iş insanı Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da cezaevinde intihar ederek ölmüştü.

