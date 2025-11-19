Çocuklarına kemerle işkence etti! Dehşet anlarını bir de kaydetti: Çocukların yaşadığı korku kamerada

İhsaniye ilçesinde kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Murat M. isimli şahıs, 4 çocuğunun aralarında husumet bulunan kayınbiraderi ve kayınvalidesinin evine gittiğini öğrenince sinirden çılgına döndü. Çocuklarını cezalandırmak isteyen caninin yaptıkları kan dondurdu. Şahıs eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek işkence etti.

"BİR DAHA GİDECEK MİSİNİZ ORAYA?"

Şahsın çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu. Şahıs, çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.

KORUMA ALTINA ALINMALARI TALEP EDİLDİ

Görüntüleri alan aile üyeleri yaşanan dehşet dolu anların videosunu avukatları Rahmi Emirhan Oğuz'a iletti. Avukat Oğuz ise görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen savcılık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden çocukların korunma altına alınmasını talep etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.