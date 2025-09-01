Tarımda yeni dönem! Tapulu araziler sahibine sorulmadan kiraya verilecek: Uygulama resmen başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uzun süredir gündemde olan “toprak düzenlemesi” uygulaması bugün resmen başladı. Amaç, yıllardır ekilmeyen tarım arazilerini yeniden üretime kazandırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak.

Yeni düzenlemeye göre, iki yıl üst üste ekim yapılmadığı tespit edilen tarım arazileri devlet tarafından kiraya verilecek. Bu adımla yaklaşık 75 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Yapılan tespitlerde Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar, Kayseri’de ise 1.650 parsel atıl arazi belirlendi. Bazı illerde ise boş arazi bulunmadı. Geçen yıl ekilmeyen ancak bu yıl üretime açılan tarlalar listeden çıkarıldı.

Tarlasını kiralamak isteyenler, il müdürlüklerine başvurarak ya da Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden talep formu doldurabilecek.

Bir araziye birden fazla talep gelirse, en yüksek teklifi veren öncelikli olacak.

Tekliflerin eşit olması durumunda, arazisine bitişik işletmeye veya tarımsal potansiyeli yüksek başvurucuya öncelik tanınacak.

Kira bedelleri, bölgede benzer arazilerin ortalama fiyatlarına göre belirlenecek.

GELİR ARAZİ SAHİPLERİNE AKTARILACAK

Araziler 7 gün süreyle muhtarlıklarda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilecek. Sözleşmeler sezonluk yapılacak ve tarım dışı kullanım kesinlikle yasak olacak. İhlal durumunda sözleşme feshedilecek.

Kira bedelleri doğrudan arazi sahiplerine ödenecek. Arazi sahibinin vefat ettiği ve miras paylaşımının yapılmadığı durumlarda ise kira gelirleri kamu bankalarında açılacak hesaba yatırılacak ve hak sahiplerine teslim edilecek.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise, arazi sahibinin onayının aranmayacak olması. İki yıl boyunca boş kalan tarım arazileri, doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetki alanına geçecek ve kiralama sürecinde karar verici makam bakanlık olacak.