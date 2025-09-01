Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Tarımda yeni dönem! Tapulu araziler sahibine sorulmadan kiraya verilecek: Uygulama resmen başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde kullanılmayan tarım arazileri için yeni bir adım attı. Bugünden itibaren 14 bin dekar büyüklüğündeki atıl tarım arazisi sezonluk kiraya çıkarıldı. Düzenleme kapsamında, iki yıl boyunca ekilmeyen tarlalar, sahiplerinin onayı alınmadan devlet tarafından üçüncü kişi ya da kurumlara kiralanabilecek. Bu kiralamalardan elde edilecek gelir ise doğrudan arazi sahibine aktarılacak.

KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 09:28

’nın uzun süredir gündemde olan “toprak düzenlemesi” uygulaması bugün resmen başladı. Amaç, yıllardır ekilmeyen tarım arazilerini yeniden üretime kazandırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak.

Yeni düzenlemeye göre, iki yıl üst üste ekim yapılmadığı tespit edilen devlet tarafından kiraya verilecek. Bu adımla yaklaşık 75 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

Tarımda yeni dönem! Tapulu araziler sahibine sorulmadan kiraya verilecek: Uygulama resmen başladı

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Yapılan tespitlerde Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar, Kayseri’de ise 1.650 parsel atıl arazi belirlendi. Bazı illerde ise boş arazi bulunmadı. Geçen yıl ekilmeyen ancak bu yıl üretime açılan tarlalar listeden çıkarıldı.

Tarlasını kiralamak isteyenler, il müdürlüklerine başvurarak ya da Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden talep formu doldurabilecek.

Bir araziye birden fazla talep gelirse, en yüksek teklifi veren öncelikli olacak.

Tekliflerin eşit olması durumunda, arazisine bitişik işletmeye veya tarımsal potansiyeli yüksek başvurucuya öncelik tanınacak.

bedelleri, bölgede benzer arazilerin ortalama fiyatlarına göre belirlenecek.

Tarımda yeni dönem! Tapulu araziler sahibine sorulmadan kiraya verilecek: Uygulama resmen başladı

GELİR ARAZİ SAHİPLERİNE AKTARILACAK

Araziler 7 gün süreyle muhtarlıklarda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilecek. Sözleşmeler sezonluk yapılacak ve tarım dışı kullanım kesinlikle yasak olacak. İhlal durumunda sözleşme feshedilecek.

Kira bedelleri doğrudan arazi sahiplerine ödenecek. Arazi sahibinin vefat ettiği ve miras paylaşımının yapılmadığı durumlarda ise kira gelirleri kamu bankalarında açılacak hesaba yatırılacak ve hak sahiplerine teslim edilecek.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise, arazi sahibinin onayının aranmayacak olması. İki yıl boyunca boş kalan tarım arazileri, doğrudan , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetki alanına geçecek ve sürecinde karar verici makam bakanlık olacak.

ETİKETLER
#Ekonomi
#kiralama
#tarım arazileri
#tarım ve orman bakanlığı
#tarım
#kira
#çevre
#tarla
#atıl tarım
#Toprak Düzenlemesi
#Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Ekonomi
