Avatar
Editor
 İrem Çınar

Altın zirveye koşuyor! 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Dev bankalar altında yeni rekor için tarih verdi

Ons altın 3.400 dolar seviyesinin üzerine yükselirken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Merkez bankalarının rezervlerinde altının payı, 29 yıl sonra ilk kez ABD tahvillerini geride bıraktı. Bu tablo üzerine Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bank of America art arda değerlendirmelerde bulunarak altın için güncel tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.

ABD Merkez Bankası’nın () faiz indirimine dair verdiği sinyaller, Washington yönetiminin yeni ticaret kararları ve artan jeopolitik riskler, altını yeniden 3.400 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Bu gelişmelerin ardından Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bank of America, altına yönelik fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Altın zirveye koşuyor! 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Dev bankalar altında yeni rekor için tarih verdi

ONS ALTIN 3.430 DOLARI ZORLUYOR

Nisan ayından bu yana dalgalı bir seyir izleyen , haftanın son işlem gününde 3.430 dolar seviyesine kadar yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair açıklamaları, Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki baskıları ve küresel gerilimler fiyatları destekledi. Ayrıca ABD’nin Hindistan’a uygulamaya koyduğu yüzde 50 gümrük vergisi, Batı ile Doğu arasındaki ekonomik ayrışmayı derinleştirerek merkez bankalarının rezerv tercihlerinde altını öne çıkardı.

Altın zirveye koşuyor! 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Dev bankalar altında yeni rekor için tarih verdi

29 YIL SONRA TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

1996’dan bu yana ilk kez, merkez bankalarının rezervlerinde altının payı ABD tahvillerini geride bıraktı. Bugün itibarıyla rezervlerin yüzde 25’i altından, yüzde 20’si ise ABD tahvillerinden oluşuyor. Bu tablo, altının küresel finans sisteminde “güvenli liman” kimliğini daha da güçlendirdi.

ANALİSTLERDEN KRİTİK UYARI

ABD tahvil getirilerindeki düşüş ve stagflasyon endişeleri altına destek sağlarken, analistler 3.430 dolar seviyesinin üzerinde güçlü bir kırılma görülmeden alımlar konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

Altın zirveye koşuyor! 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Dev bankalar altında yeni rekor için tarih verdi

BANKALARDAN YENİ ALTIN TAHMİNLERİ

MORGAN STANLEY

Zayıflayan dolar, enflasyon riskleri ve jeopolitik belirsizliklere dikkat çeken banka, 2025’in son çeyreği için tahminini 3.800 dolara yükseltti. Çin teşviklerinin ve ETF talebinin fiyatları destekleyebileceği, ticaret gerginliklerinin ise oynaklığa yol açabileceği belirtildi.

GOLDMAN SACHS

Banka, altına yönelik iyimserliğini korumaya devam ediyor. Baz senaryoya göre altın, 2025 sonunda 3.700 dolar, 2026 ortasında ise 4.000 dolar seviyesine çıkabilir. Resesyon senaryosunda fiyatlar 3.880 dolara, daha iyimser senaryoda ise 2025 sonunda 4.500 dolara ulaşabilir.

BANK OF AMERİCA: Kurum, 2026’nın ilk yarısında altının 4.000 dolara ulaşarak yeni rekorlar kırabileceğini tahmin ediyor. Raporda, ABD Başkanı Trump’ın Fed üzerindeki etkisinin ve kurumsal belirsizliklerin altın için en güçlü destek unsurları olduğu ifade edildi.

