TGRT Haber
Ekonomi
Marketler pazar günleri kapalı olsun önerisi! Bakanlıkla görüşüldü: Yeni düzenleme masada

Türkiye Perakendeciler Federasyonundan (TPF), marketlerin pazar günleri kapalı olmasını gündeme taşıdı. Başkan Ömer Düzgün, yüz binlerce çalışanın ailesiyle aynı gün tatil yapamadığını belirterek bunun istihdamı da olumsuz etkilediğini söyledi. Pilot bölgelerde uygulanabilecek düzenleme için bakanlıklarla görüşmeler yapıldığı belirtildi.

AA
01.09.2025
01.09.2025
Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılına ilişkin Sektörü Raporunu açıkladı. Rapor, yerel zincir marketlerin ülke genelinde sağladığı istihdamın yanı sıra, gençlerin sektöre bakışı, kadınların iş gücüne katılımı ve sürdürülebilir istihdamın önündeki engellere dair çarpıcı tespitler içeriyor.

Rapora göre, yerel perakende zincirleri Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi farklı alanlarda iş imkânı sağlayan sektör, özellikle küçük şehirlerde kadınlar ve gençler için kritik bir istihdam kapısı. Ancak araştırma, 18-30 yaş arasındaki gençlerin perakendeyi uzun vadeli bir kariyer olarak görmediğini, sektörü daha çok “ara durak” olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Marketler pazar günleri kapalı olsun önerisi! Bakanlıkla görüşüldü: Yeni düzenleme masada

KADIN İSTİHDAMINDA SOSYAL DESTEK VURGUSU

Kadınların en yoğun çalıştığı sektörlerden biri olan perakendede, kalıcı istihdam için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. TPF, özellikle kırsalda kadınların iş gücüne katılımında perakende sektörünün hayati rol üstlendiğini vurguluyor.

PAZAR GÜNLERİ TATİL ÖNERİSİ

Raporda öne çıkan en dikkat çekici öneri ise marketlerin pazar günleri kapalı olması oldu. Çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesinin sosyal hayatla iş hayatı arasında dengeyi sağlayacağı ifade edildi.

Marketler pazar günleri kapalı olsun önerisi! Bakanlıkla görüşüldü: Yeni düzenleme masada

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TPF Başkanı Ömer Düzgün, şunları söyledi:

“Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Hafta içi izinli olan çalışan, eşi hafta sonu, çocuğu ise okuldayken vardiyaya gidiyor. Bu durum aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk oluşturuyor ve sürdürülebilir istihdamı olumsuz etkiliyor. Pazar günü tatili, hem aile yapısını güçlendirecek hem de küçük esnafı destekleyecek.”

Düzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesini de hatırlatarak, perakende sektörünün bu vizyona katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Marketler pazar günleri kapalı olsun önerisi! Bakanlıkla görüşüldü: Yeni düzenleme masada

PİLOT BÖLGELERDE BAŞLAYABİLİR

TPF Başkanı, ilgili bakanlıklarla pazar günü tatili konusunda görüşmeler yaptıklarını açıklayarak, uygulamanın önce pilot bölgelerde hayata geçirilebileceğini belirtti:

“Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de pazar günleri kapalı olabilir. Bu adım, hem çalışanların sosyal yaşamına hem yerel ekonomiye hem de sürdürülebilir istihdama katkı sağlayacaktır. Çalışan kendini değerli hissettiğinde ve iş-yaşam dengesini kurabildiğinde sektörde uzun yıllar kalmayı tercih eder. Pazar günü tatili bu açıdan geleceğe atılmış güçlü bir adımdır.”

