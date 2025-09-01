Hurda araç sahiplerine kritik uyarı! Meclis kararı bekleniyor: Uzman isim 'Bir tehlike var' diyerek açıkladı

Eski model araç sahipleri, Hurda Araç Teşviki’nin yeniden çıkıp çıkmayacağını merakla takip ediyor. En son 2018 yılında uygulanan teşvik kanununun ardından, trafikte otomobil yenileme ihtiyacı yeniden gündeme geldi. Hurda ithalatının yüksek olması ve çevre dostu araçların trafikte sayısının artırılması, yeni bir Hurda Araç Teşviki Kanunu beklentisini artırıyor.

11 MİLYON ARAÇ 25 YAŞ ÜSTÜ

HaberTürk’e konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye’deki araç parkına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Yalçın, 30 milyon aracın yaklaşık 8 milyonunun 20 yaş ve üzerinde olduğunu belirterek, "Türkiye araç parkının dörtte biri 20 yaş ve üzeri araçlardan oluşuyor. Yaklaşık 11 milyon araç ise 25 yaş üstü. Bu durum ekonomi, toplum ve doğa açısından olumsuzluklar ve bazı riskler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

HURDA İTHALATI YILDA 20 MİLYON ADET

Yalçın, hurda araç teşvikinin birçok sektöre katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye yılda yaklaşık 20 milyon hurda araç ithal ediyor ve bu durum ciddi bir döviz çıkışı anlamına geliyor. Hurda araç teşviki ile bu araçlar trafikten çekilirse, hurda ithalatı azalır ve döviz ülkemizde kalır. Bu da ekonomiye, cari açıya ve enflasyona olumlu yansır" ifadelerini kullandı.

SIFIR ARAÇ SATIŞLARI VE EKONOMİ İÇİN FAYDALARI

Eski araçların, teknolojik açıdan geride kaldığını belirten Yalçın, "Hurda teşviki ile sıfır kilometre araç satışları hız kazanır. İkinci el piyasasına da olumlu etkileri olur. Böyle bir adım, otomotiv sektörü ve ilgili ekosistemler için oldukça faydalı olur" dedi.

Hurda teşviki ile takasta kullanılabilecek araçların daha uygun fiyatlı olabileceğine dikkat çeken Yalçın, "Eski araçların bakım ve servis maliyetleri yüksek. Bu teşvik, daha genç ve teknolojik açıdan güncel araçlara geçişi teşvik eder. Yedek parça ve servis maliyetleri de azalır" ifadelerini kullandı

TAKAS KAMPANYALARI GELEBİLİR

Sıfır kilometre araçlarla birlikte takas kampanyalarının gündeme gelebileceğini belirten Yalçın, "Geçtiğimiz aylarda böyle bir yasanın çıkma ihtimali konuşuluyordu ama netleşmedi. Otomotiv sektörü olarak bu teşviği destekliyoruz ve çıkmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEHLİKE

Teşvik yasasının çıkmadan önce araç fiyatlarında ani artışlar yaşanabileceğine de dikkat çeken Yalçın, "Hurda teşviki söylentileri çıktığında, ikinci el hurdaya dönebilecek araçların fiyatları ilan sitelerinde fahiş şekilde yükseliyor. Örneğin, 100 bin liralık bir hurda araç bir anda 300 bin lira olabiliyor. Bu durum, piyasada spekülasyona yol açıyor" uyarısında bulundu.