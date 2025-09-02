Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Emlak vergisi ve rayiç bedel artıyor: Fiyatlar cebinizi yakabilir

Yeni emlak vergisi düzenlemesi, hem ev sahipleri hem de ev almak isteyenleri kara kara düşündürmeye başladı. Ev sahipleri ödeyecekleri vergide düşüş beklerken, rayiç bedellerin yükselmesi tapu harçlarını artıracağı için alıcılar da maliyet hesaplamasına başladı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, vatandaşların emlak vergisi konusundaki kaygılarını yakından takip ettiklerini belirtti. Demir, 2026’da uygulanacak vergilerde rayiç bedel artışlarının gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan şekilde yükselmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, yerel yönetimler olarak süreci titizlikle izliyoruz. Yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetleri önleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

UZMANLAR ARTIŞI KESİN GÖRÜYOR

Konut sektörü temsilcileri, emlak vergisi ve tapu harçlarının dayandığı rayiç bedellerin artacağı konusunda görüş birliği içinde. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, “Emlak vergisi kesinlikle yükselecek. Tespit edilen rakamlar esas alınacak. Ev alım-satımında rayiç bedelin altında beyan yapılamıyor. Örneğin evi 5 milyon liraya satsanız bile rayiç 10 milyon lira ise tapuda 10 milyon lira gösterilecek ve harç buna göre ödenecek” diye konuştu.

Aşa, artışların bölgeye göre değişebileceğini belirterek, “Bazı bölgelerde 1.000 lira ödenen vergi, 8-10 bin liraya çıkabilir. Bu yöntemle düşük beyanların önüne geçilecek, tapu harcı da yüksek olacak” dedi.

KİRALAR ETKİLENMEYECEK

Kiraların bu artıştan etkilenmeyeceğini belirten Aşa, “Kiralamalar zaten zorlaştı, birçok ev boş duruyor. Yüksek kiralar ciddi pazarlıklara tabi ve düşüyor. Vergi artışı kiraya yansıyacak gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ÖNE ÇIKIYOR

Konut kredilerinin sınırlı olmasından dolayı ikinci el konut satışlarının arttığını belirten Aşa, “2-3 milyonluk evler satılıyor. 10 milyon liralık evler için kredi verilmediği için bu seviyede satışlar çok sınırlı. Bankalar 10 milyonluk eve 5 milyon kredi veriyor” dedi.

EMLAK VERGİSİ ARTIŞI TAPU HARCINI DA YÜKSELTECEK

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, emlak vergisi artışının tapu harcını da doğrudan etkileyeceğini belirtti. “Emlak vergisi 1.000’de 1 oranında. Artış yüzde 400 olursa, bin lira ödeyen kişi 4 bin lira ödeyecek. Artış daha yüksek olursa vergi yükü çok ciddi seviyelere çıkacak. Tapu harçları da alıcı ve satıcı tarafından ödeniyor, bu artış vatandaşın üzerine ek yük bindirecek” şeklinde konuştu.

Akçam ayrıca, emlak vergisi artışının kiralara yansıyabileceğine dikkat çekerek, tapu harcının alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerektiğini söyledi.

SON TARİH 8 EYLÜL

Emlak vergisine yönelik artışlara itirazlar 8 Eylül 2025’te sona erecek. Düzenleme yapılmazsa, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni vergi oranları yürürlüğe girecek.