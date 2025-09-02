Yurt başvuru tarihleri belli oldu: Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı!

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin merakla beklediği GSB yurt başvuru tarihleri belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvuruların 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

1 MİLYON YATAK KAPASİTESİ

Bakan Bak, yaptığı açıklamada GSB yurtlarının geldiği noktaya dikkat çekerek, “Bugün itibarıyla yurtlarımızda tam 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Bu kapasiteyle Avrupa’nın en yaygın yurt ağına sahip ülkesiyiz. Türkiye’deki öğrenci barınma modeli, dünya çapında örnek gösterilecek seviyeye geldi” dedi.

FELAKETLERDE VATANDAŞLARA KAPILARINI AÇTI

GSB yurtlarının yalnızca öğrencilere değil, olağanüstü dönemlerde vatandaşlara da hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Bak, “Pandemi sürecinde, depremlerde, sel ve yangın gibi afetlerde yüz binlerce vatandaşımıza kapılarımızı açtık. Özellikle 6 Şubat depremlerinde tam 1,6 milyon vatandaşımıza barınma desteği sunduk” ifadelerini kullandı.

https://x.com/OA_BAK/status/1962775585903489490