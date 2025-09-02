Menü Kapat
TGRT Haber
31°
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Yurt başvuru tarihleri belli oldu: Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yurt başvuru tarihleri belli oldu: Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı!
AA
AA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 10:24

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin merakla beklediği GSB yurt başvuru tarihleri belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı , 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvuruların 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Yurt başvuru tarihleri belli oldu: Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı!

1 MİLYON YATAK KAPASİTESİ

Bakan Bak, yaptığı açıklamada GSB yurtlarının geldiği noktaya dikkat çekerek, “Bugün itibarıyla yurtlarımızda tam 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Bu kapasiteyle Avrupa’nın en yaygın yurt ağına sahip ülkesiyiz. Türkiye’deki öğrenci barınma modeli, dünya çapında örnek gösterilecek seviyeye geldi” dedi.

Yurt başvuru tarihleri belli oldu: Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı!

FELAKETLERDE VATANDAŞLARA KAPILARINI AÇTI

GSB yurtlarının yalnızca öğrencilere değil, olağanüstü dönemlerde vatandaşlara da hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Bak, “Pandemi sürecinde, depremlerde, sel ve yangın gibi afetlerde yüz binlerce vatandaşımıza kapılarımızı açtık. Özellikle 6 Şubat depremlerinde tam 1,6 milyon vatandaşımıza barınma desteği sunduk” ifadelerini kullandı.

https://x.com/OA_BAK/status/1962775585903489490

