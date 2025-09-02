Memur ve emekliye kötü haber! Ocak zammında üzen tablo: Uzman isim ‘İhtimali yok’ dedi

SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memurlar ile emekliler gözlerini yeni yıl zammına çevirmiş durumda. Temmuz ayında maaş artışı alan milyonlarca kişi, Ocak ayında ne kadar zam alacağını araştırıyor. Kamu toplu iş sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklilerine yüzde 11 oranında zam öngörülürken, bu oranın enflasyon farkıyla birlikte artması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM

Geçtiğimiz Temmuz’da SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon verisine göre yüzde 15,75 oranında zam almıştı. Yeni yıl yaklaşırken gözler yeniden 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. SGK Uzmanı Murat Göktaş, yaptığı değerlendirmede Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13 ile yüzde 15 arasında bir artış görebileceğini belirtti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM HESABI

Göktaş’a göre memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmede belirlenen yüzde 11 artışa ek olarak enflasyon farkından da yararlanacak. “Ocak ayında son 6 aylık enflasyonun altında olmayacak şekilde zam yapılacak” diyen Göktaş, memur ve memur emeklilerinin yüzde 14-15 civarında bir artış almasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı.

SEYYANEN ZAM İHTİMALİ VAR MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen zam beklentilerini değerlendiren Göktaş, bu ihtimalin düşük olduğunu söyledi. “Seyyanen zam, en düşük maaşla en yüksek maaş arasındaki farkı kapatıyor ve bu durum huzursuzluğa neden oluyor. Genellikle istisnai durumlarda uygulanıyor. Bu nedenle Ocak ayında oransal zammın devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLENECEK Mİ?

Göktaş, en düşük emekli maaşının belirlenmesinde ise yasal düzenleme gerektiğini hatırlattı. Hükümetin bu konuda bir zorunluluğu bulunmadığını belirten Göktaş, “Son iki dönemde en düşük emekli aylıkları enflasyon oranına göre artırıldı. Ocak ayında da benzer bir uygulama gündeme gelebilir” dedi.