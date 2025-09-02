Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Memur ve emekliye kötü haber! Ocak zammında üzen tablo: Uzman isim ‘İhtimali yok’ dedi

Memur ve memur emeklilerinin, 8. Dönem Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında alacakları zam oranı netleşti. Ancak gözler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında maaşlarına yapılacak artışa çevrildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Murat Göktaş, “Seyyanen zam ihtimali bulunmuyor” diyerek kritik bir noktaya vurgu yaptı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 09:59

’lı, ’lu ve memurlar ile emekliler gözlerini yeni yıl zammına çevirmiş durumda. Temmuz ayında maaş artışı alan milyonlarca kişi, Ocak ayında ne kadar zam alacağını araştırıyor. Kamu toplu iş sözleşmesi kapsamında ve memur emeklilerine yüzde 11 oranında zam öngörülürken, bu oranın farkıyla birlikte artması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM

Geçtiğimiz Temmuz’da SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon verisine göre yüzde 15,75 oranında zam almıştı. Yeni yıl yaklaşırken gözler yeniden 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. SGK Uzmanı Murat Göktaş, yaptığı değerlendirmede Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13 ile yüzde 15 arasında bir artış görebileceğini belirtti.

Memur ve emekliye kötü haber! Ocak zammında üzen tablo: Uzman isim ‘İhtimali yok’ dedi

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM HESABI

Göktaş’a göre memur ve , toplu sözleşmede belirlenen yüzde 11 artışa ek olarak enflasyon farkından da yararlanacak. “Ocak ayında son 6 aylık enflasyonun altında olmayacak şekilde zam yapılacak” diyen Göktaş, memur ve memur emeklilerinin yüzde 14-15 civarında bir artış almasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı.

Memur ve emekliye kötü haber! Ocak zammında üzen tablo: Uzman isim ‘İhtimali yok’ dedi

SEYYANEN ZAM İHTİMALİ VAR MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen zam beklentilerini değerlendiren Göktaş, bu ihtimalin düşük olduğunu söyledi. “Seyyanen zam, en düşük maaşla en yüksek maaş arasındaki farkı kapatıyor ve bu durum huzursuzluğa neden oluyor. Genellikle istisnai durumlarda uygulanıyor. Bu nedenle Ocak ayında oransal zammın devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Memur ve emekliye kötü haber! Ocak zammında üzen tablo: Uzman isim ‘İhtimali yok’ dedi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLENECEK Mİ?

Göktaş, en düşük emekli maaşının belirlenmesinde ise yasal düzenleme gerektiğini hatırlattı. Hükümetin bu konuda bir zorunluluğu bulunmadığını belirten Göktaş, “Son iki dönemde en düşük emekli aylıkları enflasyon oranına göre artırıldı. Ocak ayında da benzer bir uygulama gündeme gelebilir” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonlarında Eylül sürprizi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar
Hurda araç sahiplerine kritik uyarı! Meclis kararı bekleniyor: Uzman isim 'Bir tehlike var' diyerek açıkladı
ETİKETLER
#enflasyon
#ssk
#bağ-kur
#memur
#memur maaşı
#memur maaşı
#emekli zammı
#emekli zammı
#memur maaşları
#memur emeklileri
#Emekli Haberleri
#Memur Maaş Zammı
#Emekli Maaş Zammı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.