32°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Eylül ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlarla birlikte, Eylül ayında kira sözleşmelerine uygulanacak zam oranı da kesinleşmiş oldu. Bu gelişme, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor.

Eylül ayı​ kira zam oranı 'in Ağustos ayıenflasyon​ rakamlarını açıklamasıyla netlik kazandı. ​ ve işyeri​ için Eylül ayı kira artış oranı hesaplaması belli oldu. İşte Eylül ayı konut ve işyeri kirasına en fazla yapılacak artışı oranı.

GÜNCEL KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Kira zam oranı TÜFE​ hesaplaması 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00 da açıklandı. Böylece 2025 yılı konut ve işyeri kira artışı​ zamları netleşti.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı verilerini açıkladı. Verilerle birlikte, yıllık enflasyon ortalamasına göre kira artışında uygulanacak tavan oran belli oldu. Buna göre, konut ve iş yerleri için Eylül ayında azami kira artış oranı yüzde 39,62 olacak. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 41.13 olmuştu.

HAZİRAN AYI KİRA ZAMI ORANI BELİRLENDİ

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

TGRT Haber
