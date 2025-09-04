Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Gram altın için yeni rekor tahmini! Bu rakam ilk defa dillendirildi: İşte altın fiyatları için sürpriz öngörü

Goldman Sachs, Fed’in güven kaybı yaşaması halinde altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş olabileceğine dikkat çekti. ABD’de para politikasında gevşeme beklentileri, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırdı. Uzmanlar, bu gelişmelerin etkisiyle gram altının 7 bin lira seviyelerine kadar tırmanabileceğini öngörüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 09:37

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi ve yatırımcıların portföylerindeki Hazine tahvillerinin küçük bir bölümünü külçe altına kaydırması halinde altının ons fiyatının 5 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Samantha Dart’ın da aralarında bulunduğu analistlerin yayımladığı notta, “Fed’in bağımsızlığını kaybettiği bir senaryo; daha yüksek enflasyona, hisse senedi ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında düşüşe, doların rezerv para statüsünde aşınmaya yol açabilir. ise kurumsal güvene dayanmayan, bağımsız bir değer deposu niteliği taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

Gram altın için yeni rekor tahmini! Bu rakam ilk defa dillendirildi: İşte altın fiyatları için sürpriz öngörü

ALTIN İÇİN OLASI SENARYOLAR

Raporda, altın için farklı ihtimaller sıralandı. Buna göre:

2026 ortasına kadar 4 bin dolar seviyesi “temel tahmin” olarak öne çıkıyor.

4 bin 500 dolar seviyesi ise “kuyruk riski” senaryosu olarak değerlendiriliyor.

ABD Hazine piyasasının yalnızca yüzde 1’lik kısmının altına yönelmesi halinde ise ons fiyatının 5 bin dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

Gram altın için yeni rekor tahmini! Bu rakam ilk defa dillendirildi: İşte altın fiyatları için sürpriz öngörü

Külçe altın, bu yıl en çok değer kazanan emtialardan biri oldu. Yılbaşından bu yana yüzde 30’un üzerinde artış gösteren altın, merkez bankalarının alımları ve Fed’in faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerle destek buldu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed üzerinde daha fazla kontrol sağlama çabaları ve Vali Lisa Cook’u görevden alma girişimleri de fiyatlarda ek yükseliş beklentisine yol açtı.

Gram altın için yeni rekor tahmini! Bu rakam ilk defa dillendirildi: İşte altın fiyatları için sürpriz öngörü

GRAM ALTIN İÇİN SÜRPRİZ BEKLENTİ

Analistler, ons fiyatının 5 bin dolara çıkması halinde, dolar/TL kurunun 41,15 seviyelerinde kalması durumunda gram altının 6 bin 600 lira seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları için rekor tahmin: Uzman isim 6 bin lira olacağı tarihi verdi!
Eylül ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti
Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor
ETİKETLER
#altın
#altın
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.