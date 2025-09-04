Gram altın için yeni rekor tahmini! Bu rakam ilk defa dillendirildi: İşte altın fiyatları için sürpriz öngörü

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi ve yatırımcıların portföylerindeki Hazine tahvillerinin küçük bir bölümünü külçe altına kaydırması halinde altının ons fiyatının 5 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Samantha Dart’ın da aralarında bulunduğu analistlerin yayımladığı notta, “Fed’in bağımsızlığını kaybettiği bir senaryo; daha yüksek enflasyona, hisse senedi ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında düşüşe, doların rezerv para statüsünde aşınmaya yol açabilir. Altın ise kurumsal güvene dayanmayan, bağımsız bir değer deposu niteliği taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

ALTIN İÇİN OLASI SENARYOLAR

Raporda, altın için farklı ihtimaller sıralandı. Buna göre:

2026 ortasına kadar 4 bin dolar seviyesi “temel tahmin” olarak öne çıkıyor.

4 bin 500 dolar seviyesi ise “kuyruk riski” senaryosu olarak değerlendiriliyor.

ABD Hazine piyasasının yalnızca yüzde 1’lik kısmının altına yönelmesi halinde ise ons fiyatının 5 bin dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

Külçe altın, bu yıl en çok değer kazanan emtialardan biri oldu. Yılbaşından bu yana yüzde 30’un üzerinde artış gösteren altın, merkez bankalarının alımları ve Fed’in faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerle destek buldu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed üzerinde daha fazla kontrol sağlama çabaları ve Vali Lisa Cook’u görevden alma girişimleri de fiyatlarda ek yükseliş beklentisine yol açtı.

GRAM ALTIN İÇİN SÜRPRİZ BEKLENTİ

Analistler, ons fiyatının 5 bin dolara çıkması halinde, dolar/TL kurunun 41,15 seviyelerinde kalması durumunda gram altının 6 bin 600 lira seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor.