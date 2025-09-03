Menü Kapat
32°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Altın fiyatları için rekor tahmin: Uzman isim 6 bin lira olacağı tarihi verdi!

Ons altın tarihî zirvelerini aşmaya devam ederken, serbest piyasada gram altın 4 bin 700 lirayı geçti. ABD’de para politikalarının gevşetileceği yönündeki beklentiler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Uzman isim, gram altının 6 bin liraya kadar yükselebileceği tahmininde bulundu.

KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 16:49

son günlerde hızlı bir yükseliş trendi yakalayarak rekor seviyeleri test etti. Uzmanlar, gram altının 5 bin ve 6 bin lira seviyelerini görme ihtimalinden söz etmeye başladı.

Altın fiyatları için rekor tahmin: Uzman isim 6 bin lira olacağı tarihi verdi!

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Çarşamba günü altının ons fiyatı 3 bin 542 liraya kadar çıktı. ABD’de para politikasının gevşetileceğine dair beklentiler ve küresel siyasi-ekonomik riskler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Uzmanlar, Başkanı Jerome Powell’ın ihtiyatlı indirimi sinyalleri vermesiyle bu ay faiz oranlarının düşürülebileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar ise cuma günü açıklanacak kritik ABD istihdam raporunu yakından takip ediyor. Öte yandan, Trump’ın Fed ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve Lisa Cook’a karşı attığı adımlar, merkez bankasının bağımsızlığı konusundaki kaygıları artırdı. Doların değer kaybı da fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatları için rekor tahmin: Uzman isim 6 bin lira olacağı tarihi verdi!

GRAM ALTIN FİYATI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın Piyasaları Uzmanı Can Cılız, A Haber’deki açıklamalarında piyasadaki gelişmelerin ons ve gram altına etkilerini değerlendirdi:

Cılız, “Altın 4 bin 700 lirayı geçti, şu an 4 bin 725 lira civarında. Bu durum tamamen ons altındaki yükselişten kaynaklanıyor. Ons tarafındaki artış gram altını da yukarı çekiyor ve bu ivmenin devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları için rekor tahmin: Uzman isim 6 bin lira olacağı tarihi verdi!

Cılız, FED yetkilisi Kaskai’nin açıklamalarına değinerek, “Amerika’da faiz oranları konusunda FED uzun vadeli bir yol izlemeye çalışıyor. Ancak açıklanan veriler ve işsizlik oranları, FED’in faiz konusunda baskı altında olmasına neden oluyor. Bu durum altının ons fiyatını yukarı taşıyor. Önümüzdeki ay ons altının 3 bin 600-3 bin 650 bandını zorlayacağını öngörüyoruz. Hatta 4 bin bandına yaklaşması da mümkün. Bu da gram altının 2026-2027 yılları arasında 6 bin liraya ulaşma ihtimalini gündeme getiriyor” konuşmasını sonlandırdı.

