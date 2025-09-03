Menü Kapat
32°
Ekonomi
 İrem Çınar

Okul servis ücretleri cep yakacak! Yüzde 50 zam talebi: Veliler endişeli

Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul’daki velileri endişelendiren yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, artan giderler ve yüksek enflasyonu gerekçe göstererek okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Talebin onaylanması halinde, en kısa mesafe için ödenecek aylık servis ücreti 3 bin 800 liraya çıkacak.

Okulların açılmasına az bir zaman kala ’daki velileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Umum İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında yapılması gerektiğini açıkladı.

Sinar, ocak ayında güncellenen fiyatların, dokuz aylık süreçte artan yakıt, bakım, sigorta ve personel giderleri karşısında yetersiz kaldığını söyledi. “Servis işletmecileri zor durumda” diyen Sinar, talep ettikleri artışın açısından yüksek görünebileceğini kabul etse de mevcut koşulların bu düzenlemeyi zorunlu hale getirdiğine vurgu yaptı.

Okul servis ücretleri cep yakacak! Yüzde 50 zam talebi: Veliler endişeli

ÜCRETLER NE KADAR OLACAK?

Başkan Sinar’ın açıklamasına göre zam teklifi kabul edilirse en kısa mesafe için 2 bin 600 liradan 3 bin 800 liraya çıkacak. Bu artış özellikle birden fazla çocuğu olan ailelerin bütçesinde ek yük oluşturacak. Veliler ise harcamalarının zaten yükseldiği bir dönemde yeni bir maliyetle karşılaşmaktan endişe duyuyor.

EKONOMİSTLER UYARIYOR

Uzmanlara göre servis ücretlerindeki olası artış sadece aileleri değil, enflasyonu da dolaylı olarak etkileyebilir. Ulaşım maliyetlerindeki yükseliş, genel yaşam giderlerini artırıcı bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu nedenle karar, toplumun geniş kesimini ilgilendiren ekonomik bir mesele haline geliyor.

Okul servis ücretleri cep yakacak! Yüzde 50 zam talebi: Veliler endişeli

KARAR BELEDİYE MECLİSİ’NE KALDI

Sinar, 8 Eylül’de yapılacak belediye meclisi toplantısında taleplerinin görüşüleceğini belirterek, Danıştay’ın aldığı karar sonrası UKOME’nin fiyat belirleme yetkisinin belediyelere geçtiğini hatırlattı.

Sinar, araçların bakımından işçilik giderlerine kadar birçok kalemde yüzde 40’ı aşan artış yaşandığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Servis araçları 16+1 kapasiteye sahip, en fazla 15 öğrenci taşıyoruz. Zam talebimiz kabul edilirse en fazla 4 bin lira alınacak. Bu durumda 15 öğrenciyle yaklaşık 60 bin lira gelir elde edilecek. Bu gelirle meslektaşlarımız hem aracın masraflarını hem sigorta ve kasko giderlerini hem de ev geçimini karşılamaya çalışacak. Bu nedenle talebimizin makul olduğunu düşünüyoruz.”

