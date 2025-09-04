KYK yurt ücretleri açıklandı: Fiyatlar yüzde 40 arttı

İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, Yurt Koordinasyon Merkezi’ndeki açıklamasında, öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurtlara yerleştirildiğini belirtti.
Yeni dönemde yurt ücretleri geçen yıla göre ortalama yüzde 40 oranında yükseldi. Bakanlık tarafından açıklanan yeni fiyat tarifesi odalara göre şöyle:
Geçen yılki ücretler ise şu şekildeydi:
Fiyat farkının, yeni ve eski yurtların fiziki koşullarındaki farklılıklardan kaynaklandığı ifade edildi. Genellikle yurt odaları en az üç kişilik olarak tasarlanıyor.
Türkiye genelinde KYK yurtlarında yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Başvurular 6 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.