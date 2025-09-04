KYK yurt ücretleri açıklandı: Fiyatlar yüzde 40 arttı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, Yurt Koordinasyon Merkezi’ndeki açıklamasında, öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurtlara yerleştirildiğini belirtti.

YURT ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

Yeni dönemde yurt ücretleri geçen yıla göre ortalama yüzde 40 oranında yükseldi. Bakanlık tarafından açıklanan yeni fiyat tarifesi odalara göre şöyle:

Tip oda: 750 TL Tip oda: 850 TL Tip oda: 850 TL Tip oda: 1050 TL Tip oda: 1150 TL Tip oda: 1250 TL

Geçen yılki ücretler ise şu şekildeydi:

Tip oda: 517,50 TL Tip oda: 607,50 TL Tip oda: 607,50 TL Tip oda: 720 TL Tip oda: 765 TL Tip oda: 855 TL

Fiyat farkının, yeni ve eski yurtların fiziki koşullarındaki farklılıklardan kaynaklandığı ifade edildi. Genellikle yurt odaları en az üç kişilik olarak tasarlanıyor.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Türkiye genelinde KYK yurtlarında yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Başvurular 6 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.