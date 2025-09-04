Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
28°
Ekonomi
Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araba almak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun en avantajlı taşıt kredisi seçeneklerini yakından takip ediyor. BDDK verilerine göre taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL gerileyerek 53 milyar 684 milyon TL’ye düştü. Buna karşılık bankaların sunduğu kredi faiz oranlarında düdüş görüldü. Peki, 12 ay vadeli 250 bin TL’lik bir kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar oluyor? İşte rakamlarla güncel tablo…

Araç sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, son dönemde seçeneklerini araştırmaya başladı. Özellikle ve fiyatlarının yüksek seyretmesi, bankalardan kredi kullanma gerekliliğini artırdı. Bu süreçte, en cazip faiz oranlarını sunan alıcıların öncelikli tercihi haline geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 22 Ağustos haftasına dair verilerine göre, taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL azalarak 53 milyar 684 milyon TL’ye geriledi. Öte yandan bankalar, 48 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranlarını yüzde 2,98 seviyelerine kadar düşürdü.

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

AKBANK

: %3,39
Aylık Taksit: 27.270,89TL
Toplam Ödeme: 328.688TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 27.270,89TL
Toplam Ödeme: 328.500TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,95

Aylık Taksit: 28.421,52TL

Toplam Ödeme: 342.308TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 26.785,08TL
Toplam Ödeme: 322.670TL

TEB

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 27.270,89TL
Toplam Ödeme: 328.500TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

HALKBANK

Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 30.405,63TL
Toplam Ödeme: 366.117TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47TL
Toplam Ödeme: 363.547TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %2,98

Aylık Taksit: 26.443,66TL
Toplam Ödeme: 318.761TL

DÜNYA KATILIM

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 26.684,43TL

Toplam Ödeme: 321.650TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %4,82

Aylık Taksit: 30.255,64TL

Toplam Ödeme: 364.317TL

