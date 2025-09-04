Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araç sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, son dönemde taşıt kredisi seçeneklerini araştırmaya başladı. Özellikle ikinci el ve sıfır araç fiyatlarının yüksek seyretmesi, bankalardan kredi kullanma gerekliliğini artırdı. Bu süreçte, en cazip faiz oranlarını sunan bankalar alıcıların öncelikli tercihi haline geldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 22 Ağustos haftasına dair verilerine göre, taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL azalarak 53 milyar 684 milyon TL’ye geriledi. Öte yandan bankalar, 48 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranlarını yüzde 2,98 seviyelerine kadar düşürdü.
İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 27.270,89TL
Toplam Ödeme: 328.688TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 27.270,89TL
Toplam Ödeme: 328.500TL
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 28.421,52TL
Toplam Ödeme: 342.308TL
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 26.785,08TL
Toplam Ödeme: 322.670TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 27.270,89TL
Toplam Ödeme: 328.500TL
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 30.405,63TL
Toplam Ödeme: 366.117TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47TL
Toplam Ödeme: 363.547TL
Faiz Oranı: %2,98
Aylık Taksit: 26.443,66TL
Toplam Ödeme: 318.761TL
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 26.684,43TL
Toplam Ödeme: 321.650TL
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 30.255,64TL
Toplam Ödeme: 364.317TL