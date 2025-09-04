Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araç sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, son dönemde taşıt kredisi seçeneklerini araştırmaya başladı. Özellikle ikinci el ve sıfır araç fiyatlarının yüksek seyretmesi, bankalardan kredi kullanma gerekliliğini artırdı. Bu süreçte, en cazip faiz oranlarını sunan bankalar alıcıların öncelikli tercihi haline geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 22 Ağustos haftasına dair verilerine göre, taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL azalarak 53 milyar 684 milyon TL’ye geriledi. Öte yandan bankalar, 48 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranlarını yüzde 2,98 seviyelerine kadar düşürdü.

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

AKBANK

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 27.270,89TL

Toplam Ödeme: 328.688TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10TL

Toplam Ödeme: 340.815TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 27.270,89TL

Toplam Ödeme: 328.500TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,95

Aylık Taksit: 28.421,52TL

Toplam Ödeme: 342.308TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 26.785,08TL

Toplam Ödeme: 322.670TL

TEB

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 27.270,89TL

Toplam Ödeme: 328.500TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %4,89

Aylık Taksit: 30.405,63TL

Toplam Ödeme: 366.117TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 30.191,47TL

Toplam Ödeme: 363.547TL

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %2,98

Aylık Taksit: 26.443,66TL

Toplam Ödeme: 318.761TL

DÜNYA KATILIM

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 26.684,43TL

Toplam Ödeme: 321.650TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %4,82

Aylık Taksit: 30.255,64TL

Toplam Ödeme: 364.317TL