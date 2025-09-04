Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

İkinci el otomobilde gizli tehlike! Ekspertizler de bu hataları anlamıyor: On binlerce liranıza mal olabilir

Türkiye’de ikinci el otomobil almak ya da satmak ciddi dikkat ve uğraş isteyen bir iş haline geldi. Araçların geçmişi, kazaları, hasar kayıtları, motor ve mekanik sorunları ya da gizlenen kusurları alıcıyı zor durumda bırakabiliyor. Ancak öyle bir detay var ki, bunu çoğu zaman ekspertizler bile fark edemiyor. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:23

İkinci el otomobil piyasasında doğru aracı bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. raporları alıcılar için güvence gibi görünse de, farklı ekspertizlerin raporları karşılaştırıldığında yeni kusurlar ortaya çıkabiliyor. Bu da uzun yılların birikimiyle araç sahibi olmak isteyen vatandaşları mağdur edebiliyor.

Boya ve değişen parçalar, hava yastıkları, motor-mekanik aksam veya kozmetik kontroller gibi detaylarda dahi zaman zaman net bilgiler verilemeyebiliyor. Bunun yanı sıra araçların geçmişine dair kritik noktalar ise ekspertiz raporlarında yer almıyor.

İkinci el otomobilde gizli tehlike! Ekspertizler de bu hataları anlamıyor: On binlerce liranıza mal olabilir

KORSAN TAKSİLER VE ŞİRKET ARAÇLARI TEHLİKESİ

İlan sitelerinde satışa sunulan otomobillerin geçmişini öğrenmek neredeyse imkânsız hale geldi. Ticari taksiler genellikle komple boyalı ve çok yüksek kilometreli olduğundan ayırt edilebiliyor. Ancak şirketlerde kullanılan, farklı sürücüler tarafından horlanan veya korsan taksi olarak çalıştırılan araçlar kolayca fark edilmiyor.

Şirket araçları çoğunlukla ihalelerle galerilere satılıyor. Galericiler bu araçları yüzeysel bakımlar ve detaylı temizliklerle alıcıya “sorunsuz” gibi gösteriyor. Korsan taksiler ise sahipleri tarafından gerçeği gizlenerek, övgü dolu açıklamalarla ilana çıkarılıyor. Ekspertiz raporlarında da “korsan taksi çıkması” ya da “şirket çıkması” gibi ibareler yer almadığı için alıcıların bu noktada mağduriyeti artıyor.

İkinci el otomobilde gizli tehlike! Ekspertizler de bu hataları anlamıyor: On binlerce liranıza mal olabilir

KUSURLAR GİZLENİYOR, YÜKSEK KİLOMETRE SAKLANIYOR

Bugün birçok yüksek kilometreli araç, basit yöntemlerle kozmetik olarak yenilenebiliyor. Direksiyon, vites topuzu, pedal lastikleri ya da kapı kolları gibi parçalar düşük maliyetle değiştirilerek araç gençleştirilmiş havası veriliyor. İç temizlik ve uygun fiyatlı kaplamalarla aracın yıpranmış görüntüsü tamamen gizleniyor. İlanlarda ise genellikle “kilometre uzun yolda yapıldı” gibi ifadeler kullanılıyor.

Bazı sürücüler uzun yıllar yüksek kilometreler yapsalar da kazasız araç kullanabiliyor. Bu da satış sırasında “hasar kaydı bulunmuyor” avantajıyla öne çıkmalarına neden oluyor.

İkinci el otomobilde gizli tehlike! Ekspertizler de bu hataları anlamıyor: On binlerce liranıza mal olabilir

ALICILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlara göre, yüksek kilometreli araç almak isteyenlerin mutlaka muayene kayıtlarındaki kilometre farklılıklarını incelemesi gerekiyor. Kaporta ve motor aksamı sadece ekspertize değil, işinin ehli ustalara da gösterilmeli. Ayrıca iç mekânda normalde yıpranmış olması gereken parçaların neden yenilenmiş olduğu sorgulanmalı.

Kısacası, alırken özellikle şirket çıkması ve korsan taksi olasılığı göz ardı edilmemeli. Yüksek kilometreli otomobiller cazip fiyatlarla alıcıya sunulsa da, görünmeyen riskleri beraberinde getirebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışan emeklilere çift maaş hakkı: Kimler yararlanabilecek? İşte çift maaş almanın yolu
Gram altın için yeni rekor tahmini! Bu rakam ilk defa dillendirildi: İşte altın fiyatları için sürpriz öngörü
ETİKETLER
#ekspertiz
#ikinci el araç
#Araç Alımı
#İkinci el
#İkinci el araç
#İkinci el otomobil
#İkinci el otomobil piyasası
#Ekspertiz Raporu
#Şirket Aracı
#Korsan Taksi
#Yüksek Kilometre
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.