İkinci el otomobilde gizli tehlike! Ekspertizler de bu hataları anlamıyor: On binlerce liranıza mal olabilir

İkinci el otomobil piyasasında doğru aracı bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ekspertiz raporları alıcılar için güvence gibi görünse de, farklı ekspertizlerin raporları karşılaştırıldığında yeni kusurlar ortaya çıkabiliyor. Bu da uzun yılların birikimiyle araç sahibi olmak isteyen vatandaşları mağdur edebiliyor.

Boya ve değişen parçalar, hava yastıkları, motor-mekanik aksam veya kozmetik kontroller gibi detaylarda dahi zaman zaman net bilgiler verilemeyebiliyor. Bunun yanı sıra araçların geçmişine dair kritik noktalar ise ekspertiz raporlarında yer almıyor.

KORSAN TAKSİLER VE ŞİRKET ARAÇLARI TEHLİKESİ

İlan sitelerinde satışa sunulan otomobillerin geçmişini öğrenmek neredeyse imkânsız hale geldi. Ticari taksiler genellikle komple boyalı ve çok yüksek kilometreli olduğundan ayırt edilebiliyor. Ancak şirketlerde kullanılan, farklı sürücüler tarafından horlanan veya korsan taksi olarak çalıştırılan araçlar kolayca fark edilmiyor.

Şirket araçları çoğunlukla ihalelerle galerilere satılıyor. Galericiler bu araçları yüzeysel bakımlar ve detaylı temizliklerle alıcıya “sorunsuz” gibi gösteriyor. Korsan taksiler ise sahipleri tarafından gerçeği gizlenerek, övgü dolu açıklamalarla ilana çıkarılıyor. Ekspertiz raporlarında da “korsan taksi çıkması” ya da “şirket çıkması” gibi ibareler yer almadığı için alıcıların bu noktada mağduriyeti artıyor.

KUSURLAR GİZLENİYOR, YÜKSEK KİLOMETRE SAKLANIYOR

Bugün birçok yüksek kilometreli araç, basit yöntemlerle kozmetik olarak yenilenebiliyor. Direksiyon, vites topuzu, pedal lastikleri ya da kapı kolları gibi parçalar düşük maliyetle değiştirilerek araç gençleştirilmiş havası veriliyor. İç temizlik ve uygun fiyatlı kaplamalarla aracın yıpranmış görüntüsü tamamen gizleniyor. İlanlarda ise genellikle “kilometre uzun yolda yapıldı” gibi ifadeler kullanılıyor.

Bazı sürücüler uzun yıllar yüksek kilometreler yapsalar da kazasız araç kullanabiliyor. Bu da satış sırasında “hasar kaydı bulunmuyor” avantajıyla öne çıkmalarına neden oluyor.

ALICILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlara göre, yüksek kilometreli araç almak isteyenlerin mutlaka muayene kayıtlarındaki kilometre farklılıklarını incelemesi gerekiyor. Kaporta ve motor aksamı sadece ekspertize değil, işinin ehli ustalara da gösterilmeli. Ayrıca iç mekânda normalde yıpranmış olması gereken parçaların neden yenilenmiş olduğu sorgulanmalı.

Kısacası, ikinci el araç alırken özellikle şirket çıkması ve korsan taksi olasılığı göz ardı edilmemeli. Yüksek kilometreli otomobiller cazip fiyatlarla alıcıya sunulsa da, görünmeyen riskleri beraberinde getirebilir.