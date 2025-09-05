Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Veliler dikkat! Özel okullarda zam hesaplaması değişti

Velileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Özel okullarda ücret artışına ilişkin hesaplama sistemi değiştirildi. Yapılan yeni düzenlemeye göre zam oranı belirlenirken Aralık ayına ait ÜFE-TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Bu oran, en fazla 1,05 katsayısı ile çarpılarak uygulanabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 10:50

ücretlerine yapılacak zam oranında uzun süredir gündemde olan düzenleme netleşti. ’de yayımlanan yönetmelikle, ücret artış formülü yeniden belirlendi.

Veliler dikkat! Özel okullarda zam hesaplaması değişti

ESKİ SİSTEM: TÜFE VE ÜFE’YE ARTI 5 PUAN

Mevcut uygulamaya göre özel okul ücretleri, bir önceki yılın ortalama Üretici Fiyat Endeksi () ve Tüketici Fiyat Endeksi () dikkate alınarak, bu orana 5 puan eklenmesiyle hesaplanıyordu. Bu yöntemle 2025-2026 -öğretim yılı için yüzde 54,8 olarak ortaya çıkmıştı.

Veliler dikkat! Özel okullarda zam hesaplaması değişti

YENİ FORMÜL: ARALIK VERİLERİ VE ÇARPAN SİSTEMİ

Yeni düzenlemeyle birlikte hesaplama yöntemi köklü şekilde değişti. Artık yalnızca bir önceki yılın Aralık ayına ait TÜFE ve ÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki sistemdeki gibi artı 5 puan eklenmeyecek; bunun yerine bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak.

Bu yıl için belirlenen yüzde 54,8’lik artış, yeni yöntem uygulanmış olsaydı yüzde 38,2 seviyesinde kalacaktı. Böylece yaklaşık yüzde 16’lık bir fark ortaya çıkmış olacaktı. Örneğin yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir özel okulda, veliler yaklaşık 160 bin lira daha az ödeme yapmış olacaktı.

Veliler dikkat! Özel okullarda zam hesaplaması değişti

YENİ SİSTEM 2026’DAN İTİBAREN GEÇERLİ

, 2026 yılının ocak ayından itibaren ücretlendirmelerini yeni formüle göre belirleyecek. Bu adımın, artan maliyetler karşısında velilerin yükünü hafifletmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üniversite kayıtlarıyla kira fiyatları uçtu! Aynı sokakta bile büyük uçurum: Öğrenciler zor durumda
Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Emekliler bu ilçelere akın ediyor: Şehirden kaçıp oraya yerleşiyorlar!
ETİKETLER
#Eğitim
#özel okul
#özel okullar
#tüfe
#resmi gazete
#zam oranı
#üfe
#Özel Okul Ücretleri
#Yeni Formül
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.