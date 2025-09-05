Veliler dikkat! Özel okullarda zam hesaplaması değişti

Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranında uzun süredir gündemde olan düzenleme netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, ücret artış formülü yeniden belirlendi.

ESKİ SİSTEM: TÜFE VE ÜFE’YE ARTI 5 PUAN

Mevcut uygulamaya göre özel okul ücretleri, bir önceki yılın ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alınarak, bu orana 5 puan eklenmesiyle hesaplanıyordu. Bu yöntemle 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için zam oranı yüzde 54,8 olarak ortaya çıkmıştı.

YENİ FORMÜL: ARALIK VERİLERİ VE ÇARPAN SİSTEMİ

Yeni düzenlemeyle birlikte hesaplama yöntemi köklü şekilde değişti. Artık yalnızca bir önceki yılın Aralık ayına ait TÜFE ve ÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki sistemdeki gibi artı 5 puan eklenmeyecek; bunun yerine bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak.

Bu yıl için belirlenen yüzde 54,8’lik artış, yeni yöntem uygulanmış olsaydı yüzde 38,2 seviyesinde kalacaktı. Böylece yaklaşık yüzde 16’lık bir fark ortaya çıkmış olacaktı. Örneğin yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir özel okulda, veliler yaklaşık 160 bin lira daha az ödeme yapmış olacaktı.

YENİ SİSTEM 2026’DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Özel okullar, 2026 yılının ocak ayından itibaren ücretlendirmelerini yeni formüle göre belirleyecek. Bu adımın, artan maliyetler karşısında velilerin yükünü hafifletmesi bekleniyor.