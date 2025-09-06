Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Rayiç bedel artışına ayar geliyor: Masada yeni düzenlemeler var

2026 yılıyla birlikte Türkiye genelinde konut ve işyerlerinin emlak rayiç bedellerinde büyük artış bekleniyor. Yeni düzenlemelerle rayiç bedellerin 5 kata kadar yükselebileceği, değerli konut vergisi uygulamasıyla bu artışın 7,5 kata ulaşabileceği ifade ediliyor.

Örneğin İstanbul Şişli’deki Nişantaşı semtinde metrekare birim değeri 46 bin liradan 420 bin liraya çıkarken, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde 475 lira olan bedel 9 bin 670 liraya yükseliyor. Bu artışlar, vatandaşlardan ciddi tepki topladı.

AK PARTİ ‘DEN RAYİÇ BEDEL İÇİN KRİTİK ADIM GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, vatandaşların şikayetlerinin farkında olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla rayiç bedel artışlarının “vatandaşı zor durumda bırakmaması” için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis grubu konuyla ilgili hazırlık yürütüyor. Seçmen hassasiyetini göz ardı etmeyecek şekilde düzenlemenin Meclis açıldığında Başkanlığa sunulacağı öğrenildi.

YENİ FORMÜL MASADA

Masada, rayiç bedellerin mevcut sistemdeki gibi belediye temsilcilerinin de yer aldığı takdir komisyonları tarafından belirlenmesi yerine, yeniden değerleme oranına benzer sabit oranlarla her yıl güncellenmesi seçeneği bulunuyor.

Şu anda yürürlükte olan sistemde emlak vergileri, dört yılda bir kurulan takdir komisyonları tarafından belirlenen rayiç bedellere göre hesaplanıyor. Ancak yaşanan bu tartışmalar, sistemin köklü bir şekilde değiştirilebileceğine işaret ediyor.