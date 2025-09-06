Kripto devinden sürpriz hamle: Altın işine giriyor

Stablecoin devi Tether, kripto para gelirlerini altın madenciliğine aktarma planıyla gündemde. Financial Times’ın haberine göre şirket, madencilikten rafinaj ve ticarete, royalty şirketlerinden dağıtıma kadar altın zStablecoin devi Tether, kripto para gelirlerini altın madenciliğine aktarma planıyla gündemde. Financial Times’ın haberine göre şirket, madencilikten rafinaj ve ticarete, royalty şirketlerinden dağıtıma kadar altın zincirinin tüm halkalarında yatırım fırsatlarını araştırıyor.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, altını “doğal bitcoin” olarak tanımlarken, dijital altın söyleminin temelinde de fiziksel altının yattığını vurguluyor. Ancak klasik madencilik sektörü, kripto şirketinin bu ilgisini biraz şaşkınlıkla karşılıyor.

DEV BİLANÇODA ALTIN KÜLÇELERİ

168 milyar dolarlık piyasa değerine sahip USDT tokenını yöneten Tether, 2025’in ilk yarısında 5,7 milyar dolar kâr açıkladı. Şirketin bilançosunda ise Zürih’te saklanan 8,7 milyar dolarlık altın külçesi bulunuyor. Bu varlık, stablecoin için teminat olarak değerlendiriliyor.

Haziran ayında Toronto merkezli altın royalty şirketi Elemental Altus’un azınlık hissesini 105 milyon dolara satın alan Tether Investments, farklı şirketlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

DİJİTAL ALTIN DENEMELERİ

Tether, XAUt adıyla fiziksel altın teminatlı bir kripto token da piyasaya sürmüş durumda. Ancak bu ürün, USDT kadar yaygın kullanılmıyor. Şirket aynı zamanda emtia ticareti finansmanında milyarlarca dolarlık bir portföy oluşturdu.

Öte yandan Tether tek değil. Nasdaq’ta işlem gören Blue Gold gibi şirketler de gelecekteki altın üretimini dijital tokenlara dönüştürmeyi hedefliyor.